Copa do Mundo tem quatro jogos nesta quinta-feira pela segunda rodada

A Copa do Mundo de 2026 prossegue nesta quinta-feira (18) com quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. Os confrontos envolvem seleções dos grupos A e B e podem ser decisivos para a definição das posições nas chaves.

A programação começa às 13h, quando República Tcheca e África do Sul se enfrentam pelo Grupo A. Na sequência, às 16h, Suíça e Bósnia-Herzegovina entram em campo em duelo válido pelo Grupo B.

Mais tarde, às 19h, Canadá e Catar disputam mais um confronto importante na busca por pontos que podem manter as equipes na luta pela classificação.

Fechando a rodada, às 22h, México e Coreia do Sul fazem o principal jogo do dia. O resultado pode encaminhar uma vaga para a próxima fase da competição.

Já a Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira (19), às 21h30, quando enfrenta o Haiti pela segunda rodada do Mundial.







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