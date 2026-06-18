Quinta, 18 de Junho de 2026
7°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo cria política nacional para estudantes com altas habilidades

Lei prevê cadastro sobre superdotação em todo o país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/06/2026 às 11h58
Governo cria política nacional para estudantes com altas habilidades
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O governo federal sancionou nesta quinta-feira (18) a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. A Lei nº 15.436 cria também o cadastro nacional voltado a esse público.

A finalidade é assegurar a identificação precoce, o desenvolvimento integral e a inclusão plena de alunos com altas habilidades no sistema educacional brasileiro.

O texto inclui ainda aqueles com dupla excepcionalidade – quando a superdotação existe junto com outras condições, como transtornos do neurodesenvolvimento ou deficiências.

Dados do Censo Escolar de 2025 registraram cerca de 56 mil estudantes formalmente identificados com altas habilidades ou superdotação.

Atendimento

Entre as principais medidas, a lei determina que os sistemas de ensino ofereçam atendimento educacional especializado, por meio de ações complementares à escolarização regular, como:

  • programas de enriquecimento curricular;
  • aceleração de estudo;
  • agrupamento de estudantes por áreas de interesse.

A norma prevê progressão educacional flexível, ao permitir avanços por disciplina ou área do conhecimento, além da possibilidade de aceleração integral da trajetória escolar. As medidas devem considerar o ritmo de aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo e socioemocional de cada estudante.

Cadastro nacional

O Cadastro Nacional de Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação ficará sob responsabilidade do Ministério da Educação .

A finalidade é mapear e acompanhar a trajetória educacional desses alunos, para subsidiar a formulação e avaliação de políticas públicas.

Esse banco de dados será alimentado com informações de censos educacionais e outras bases oficiais, respeitando a legislação de proteção de dados.

Participação

A adesão à política será voluntária para estados, Distrito Federal e municípios, mediante formalização com o governo federal. Nos casos de adesão, a União poderá oferecer apoio técnico e financeiro para implementação das ações, conforme disponibilidade orçamentária.

O financiamento das iniciativas poderá incluir fontes como fundos da educação e programas de investimento público.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Enem 2026: MEC amplia prazo para pagar taxa de inscrição até dia 22

Pagamento pode ser feito por Pix, crédito e débito em conta corrente

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

PND 2026: gestores de educação têm até esta quarta para aderir à prova

Adesão deve ser feita pela página do Simec

 -
Educação Há 1 dia

Governo do Estado divulga resultados do Saers e começa cadastro bancário para pagamento da premiação de alunos da Rede Estadual

Reconhecendo o talento e o compromisso dos estudantes da Rede Estadual, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), divulgou o...
Educação Há 1 dia

Natureza e saberes tradicionais guiam projeto premiado em escola rural

Iniciativa que reconhece educação ambiental tem inscrições abertas

 (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)
Educação Há 1 dia

Enem 2026: prazo para pagamento da taxa de inscrição termina na quarta

Em caso de necessidade de reimpressão, o participante deverá gerar novamente a GRU Cobrança na mesma página eletrônica

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
17° Sensação
3.08 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sexta
13° 11°
Sábado
13° 10°
Domingo
19°
Segunda
13° 10°
Terça
11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 29 minutos

Motores brushless ganham espaço no mercado
Internacional Há 29 minutos

Reforma em Cuba não é capitalismo, mas tentativa de burlar bloqueio
Geral Há 30 minutos

Deputado do Rio é alvo de operação por suspeita de vínculo com facção
Câmara Há 30 minutos

Deputado diz que fim da “taxa das blusinhas” beneficia consumidor de baixa renda; ouça a entrevista
Tecnologia Há 1 hora

Milldesk v2.0 da Setrion Software recebe certificação ITIL

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +1,35%
Euro
R$ 5,93 +0,99%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 343,549,39 -2,57%
Ibovespa
168,182,06 pts -0.16%
Mega-Sena
Concurso 3019 (16/06/26)
05
31
32
48
54
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3713 (17/06/26)
02
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias