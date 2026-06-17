Inglaterra e Portugal entram em campo nesta quarta pela Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 prossegue nesta quarta-feira (17) com quatro confrontos importantes pela fase de grupos. A programação começa com Portugal x República Democrática do Congo, às 14h (horário de Brasília), pelo Grupo K.



Mais tarde, às 17h, a tradicional seleção da Inglaterra estreia diante da Croácia, em um dos jogos mais aguardados do dia pelo Grupo L. Às 20h, Gana enfrenta o Panamá, também pelo Grupo L.



Encerrando a rodada, Uzbequistão e Colômbia se enfrentam às 23h pelo Grupo K. Os duelos podem começar a definir a situação das equipes na briga pela classificação à próxima fase do Mundial. Segundo a cobertura do Globo Esporte, os holofotes estarão voltados principalmente para as estreias de ingleses e portugueses, considerados candidatos a avançar entre os líderes de seus grupos.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



