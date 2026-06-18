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Inglaterra goleia e Portugal tropeça na Copa do Mundo

Os resultados deixaram Inglaterra e Colômbia em posição favorável na luta pela classificação

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
18/06/2026 às 10h43
Inglaterra goleia e Portugal tropeça na Copa do Mundo
(Foto: Reprodução/X)

A rodada desta quarta-feira (17) da Copa do Mundo de 2026 teve jogos movimentados e resultados importantes na fase de grupos.
O principal destaque foi a vitória da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2, em uma das melhores partidas do Mundial até o momento.
Portugal decepcionou na estreia e ficou no empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, mesmo contando com Cristiano Ronaldo em campo.

A Colômbia começou sua campanha com vitória convincente por 3 a 1 sobre o Uzbequistão. Já Gana venceu o Panamá por 1 a 0 em um confronto equilibrado.
A rodada marcou o encerramento da primeira série de jogos dos grupos K e L. Os resultados deixaram Inglaterra e Colômbia em posição favorável na luta pela classificação. As informações são do Globo Esporte e da cobertura oficial da Copa do Mundo.



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