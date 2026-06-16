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Argentina e França estreiam nesta terça na Copa do Mundo; confira os jogos

A rodada começa às 16h (horário de Brasília), com o duelo entre os franceses e Senegal pelo Grupo I, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Os jogos serão transmitidos ao vivo pela Rádio Província

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações O Sul
16/06/2026 às 10h45 Atualizada em 16/06/2026 às 11h02
Argentina e França estreiam nesta terça na Copa do Mundo; confira os jogos
(Foto: Reprodução/X/Conmebol)

A Copa do Mundo de 2026 tem três partidas nesta terça-feira (16), incluindo a estreia de duas seleções apontadas entre as favoritas ao título: a atual campeã, Argentina, e a vice, França.

A rodada começa às 16h (horário de Brasília), com o duelo entre os franceses e Senegal pelo Grupo I, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

Comandada por Didier Deschamps, a França defende uma marca importante: não perde na partida de estreia de Copas do Mundo desde 2002. Desde então, foram três vitórias e dois empates em partidas de abertura.

Já a seleção de Senegal chega embalada após uma campanha histórica que garantiu a classificação para o torneio.

Às 19h, Iraque e Noruega entram em campo no Gillette Stadium, em Foxborough (EUA), também pelo Grupo I.

As duas seleções tiveram trajetórias bastante diferentes até a Copa, mas iniciam a competição em igualdade de condições em uma chave considerada uma das mais equilibradas. A principal atração da partida será Erling Haaland. Artilheiro das Eliminatórias Europeias com 16 gols em oito jogos, o atacante disputa sua primeira Copa do Mundo e é a grande esperança norueguesa.

Fechando a programação do dia, a atual campeã mundial Argentina estreia às 22h contra a Argélia, em Kansas City (EUA), pelo Grupo J.

Liderada por Lionel Messi, a equipe argentina inicia a defesa do título conquistado em 2022 e tenta dar o primeiro passo rumo a mais uma campanha histórica.

O retrospecto recente é favorável aos sul-americanos. A Argentina venceu seus últimos seis jogos de Copa do Mundo contra seleções africanas e busca ampliar a sequência diante da Argélia.

Os jogos serão transmitidos ao vivo pela Rádio Província FM

Agenda da Copa do Mundo nesta terça (horário de Brasília):

França x Senegal – 16h – Grupo I – Nova Jersey

Iraque x Noruega – 19h – Grupo I – Foxborough

Argentina x Argélia – 22h – Grupo J – Kansas City



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