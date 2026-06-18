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Manual do Torcedor chega em lançamento especial

Um dos maiores veículos esportivos do país, o Lance! retorna ao formato impresso em uma edição histórica viabilizada por Rexona. O Manual do Torced...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/06/2026 às 11h58
Manual do Torcedor chega em lançamento especial
Lance!/Divulgação

Um dos maiores veículos brasileiros de esporte, o Lance!, reativou seu formato impresso com edição inédita que conta com o apoio de Rexona. A edição inédita do Lance! vai dialogar com os "torcedores das antigas" — que folheavam as páginas do jornal impresso, seja no café da manhã, no expediente ou em qualquer brecha durante o dia — e também com as gerações mais novas, habituadas a acompanhar tudo em tempo real e por diferentes plataformas.

Mais do que um resgate simbólico, o projeto editorial transforma a publicação em uma experiência dinâmica e colecionável, reunindo reportagens, histórias, entrevistas, colunas e bastidores que traduzem toda a emoção da torcida, além de um pôster de Vini Jr.

O Manual do Torcedor nasceu para ser a bíblia da torcida brasileira, e ninguém melhor do que o jornalista Tino Marcos para traduzir em palavras a paixão verdadeira da torcida nacional. Tino soma mais de três décadas como repórter de futebol. Para 2026, o jornalista assina conteúdos da edição do Lance!, em um projeto viabilizado e promovido por Rexona.

São 5 mil exemplares do Manual do Torcedor que serão distribuídos gratuitamente no dia 21 de junho, em bancas localizadas em São Paulo e Rio de Janeiro. Banca em São Paulo: Avenida Paulista, 900, com distribuição das 12h às 16h; Banca no Rio de Janeiro: Av. Ataulfo de Paiva, esquina com Av. Bartolomeu Mitre, S/N, das 9h às 13h. A ação aproxima ainda mais o público da experiência proposta pela publicação. O produto também terá uma versão digital no site do L!, ampliando o alcance da iniciativa e reforçando a conexão entre tradição e contemporaneidade.

"Estamos em um momento em que o Brasil inteiro se movimenta pelo futebol. Para o Lance!, o apoio de Rexona representa a oportunidade de unir jornalismo, entretenimento e engajamento em uma cobertura que acompanha o torcedor onde ele estiver: no estádio, nas ruas, nas redes, no app ou no portal. Queremos transformar a paixão pelo futebol em conteúdo, conversa e experiência", destaca Gustavo Mota, CEO do Lance!.

Serviço:

Evento: "Manual do Torcedor"

Distribuição gratuita

Data: 21 de junho (domingo)

Total de exemplares: 5 mil

Banca em São Paulo: Avenida Paulista, 900, com distribuição das 12h às 16h

Banca no Rio de Janeiro: Av. Ataulfo de Paiva, esquina com Av. Bartolomeu Mitre, S/N, das 9h às 13h

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