Messi brilha, Mbappé decide e favoritos vencem na Copa do Mundo

A rodada desta terça-feira (16) da Copa do Mundo de 2026 foi marcada pelo sucesso das seleções favoritas ao título. A França venceu Senegal por 3 a 1, com grande atuação de Kylian Mbappé, autor de dois gols.



A Noruega também começou com o pé direito ao derrotar o Iraque por 4 a 1, com destaque para Erling Haaland, que marcou duas vezes. Já a atual campeã mundial Argentina estreou com vitória convincente por 3 a 0 sobre a Argélia.



Lionel Messi foi o grande nome da partida ao balançar as redes três vezes e comandar o triunfo argentino. Os resultados colocam França, Noruega e Argentina em posição favorável na disputa por vagas na próxima fase do Mundial.



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