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Indra Group antecipa o futuro da mobilidade inteligente

Na Bienal das Rodovias 2026, companhia mostra tecnologias que conectam veículos e rodovias em tempo real

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/06/2026 às 11h20
Indra Group antecipa o futuro da mobilidade inteligente
Indra Group/Divulgação

O Indra Group marca presença na Bienal das Rodovias 2026, realizada nos dias 17 e 18 de junho no CICB, em Brasília, com um portfólio de soluções voltadas à gestão inteligente do tráfego, veículos conectados e infraestruturas de transporte de nova geração. O evento, organizado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), reúne as principais empresas e entidades do setor rodoviário brasileiro.

Nesta edição do evento, a companhia mostrará suas capacidades de antecipar as necessidades da mobilidade do futuro com soluções de gestão de tráfego, tecnologias para veículos conectados e sistemas inteligentes que permitem conectar infraestruturas, veículos, centros de controle e operadoras em tempo real. Sua proposta integra comunicações V2X, sensoriamento avançado, inteligência artificial, análise em tempo real e plataformas em nuvem de alta resiliência, configurando assim um modelo integral de infraestrutura inteligente preparado para o veículo autônomo e conectado e os novos serviços de mobilidade.

Entre as principais inovações apresentadas pela empresa, destaca-se sua solução de pedágio sem pórticos (gantryless), que elimina os tradicionais equipamentos instalados na via e qualquer elemento intrusivo no asfalto que obrigue os motoristas a parar ou reduzir a velocidade. O sistema baseia-se em um totem compacto e de fácil implantação que integra, em um único ponto, tecnologias avançadas como LiDAR 3D, visão computacional, inteligência artificial e comunicações V2X para serviços de mobilidade e pedágio. Graças a essa arquitetura, o sistema é capaz de detectar, classificar e rastrear veículos de forma totalmente automática, precisa e em tempo real, mesmo em altas velocidades e sob qualquer condição meteorológica.

Graças a essa arquitetura, o sistema é capaz de detectar, classificar e rastrear veículos de forma totalmente automática, precisa e em tempo real, mesmo em altas velocidades e sob qualquer condição meteorológica. A solução captura imagens de placas e eixos, gera perfis em 3D, identifica o número de ocupantes e correlaciona todos os dados para aplicar tarifas confiáveis, enquanto recebe e envia informações de trânsito e pedágio aos veículos conectados, sem necessidade de nenhum dispositivo ou aplicativo adicional.

"As rodovias desempenham um papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do Brasil, e a tecnologia é hoje um elemento essencial para sua modernização. Soluções baseadas em inteligência artificial, análise avançada de dados, automação e sistemas integrados de gestão permitem não apenas melhorar a experiência dos usuários, mas também ampliar a capacidade operacional das estradas, reduzir incidentes e apoiar decisões mais rápidas e assertivas para operadores e concessionárias", ressalta Luiz Fracalanzza, diretor de Mobility do Indra Group no Brasil.

No campo da gestão inteligente do tráfego em infraestruturas críticas, o Indra Group apresentará na Bienal das Rodovias sua plataforma para a gestão integral do tráfego urbano e interurbano, a In-Mova Traffic, voltada à gestão integral do tráfego urbano e interurbano. A solução já está em operação em algumas das infraestruturas mais complexas da Europa. Um dos exemplos é o túnel de Silvertown, em Londres, uma infraestrutura estratégica sob o rio Tâmisa que conecta a Península de Greenwich ao distrito de Silvertown. Ali, o Indra Group implementou sistemas inteligentes de gestão de tráfego (ITS), comunicações e monitoramento em tempo real para otimizar a operação e melhorar a resposta a incidentes.

A tecnologia do Indra Group já está presente em 12 túneis rodoviários de Londres gerenciados pela TfL, além dos mais de 90 quilômetros de vias metropolitanas conectadas a eles.

A empresa também conta com uma forte presença na Irlanda, onde sua tecnologia está presente em projetos-chave de mobilidade, como o túnel de Dublin, no qual a modernização do sistema de pedágio contribui para melhorar a segurança e a eficiência do tráfego. A In-Mova Traffic também é a base das plataformas de gestão de tráfego implantadas na nuvem para a Direção Geral de Tráfego (DGT) na Espanha. A tecnologia do Indra Group integra dados provenientes dos oito centros espalhados por todo o território espanhol, processa-os e analisa-os, e disponibiliza as informações de forma acessível e segura aos operadores, para uma tomada de decisões mais eficaz.

Contrato histórico com o transporte público de Londres

Em sistemas de gestão para o transporte público, o Indra Group figura entre os três principais fornecedores mundiais. Esse posicionamento foi reforçado pelo contrato recentemente firmado com a Transport for London (TfL), descrito como um dos maiores da história da empresa. Por meio do acordo, o Indra Group irá operar, manter e desenvolver até 2034 o sistema de bilhetagem de toda a rede de transporte londrina, considerada uma das mais avançadas do mundo ocidental, com mais de 8,6 milhões de deslocamentos diários.

Com essas soluções, o Indra Group promove um novo modelo de mobilidade baseado em infraestruturas inteligentes capazes de se adaptar em tempo real às necessidades do tráfego e dos usuários. "A Bienal das Rodovias 2026 é uma oportunidade de mostrar ao mercado brasileiro como a tecnologia já está transformando a gestão das rodovias e o que ainda está por vir para o setor", conclui Fracalanzza.

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