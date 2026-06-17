Messi marca três vezes e conduz Argentina à vitória na estreia

A estreia da Argentina na Copa do Mundo teve mais uma atuação memorável de Lionel Messi. Em uma noite marcada por recordes e aplausos, o camisa 10 comandou o triunfo por 3 a 0 sobre a Argélia, nesta terça-feira (16), em Kansas City, anotando os três gols da partida.

A apresentação ganhou contornos históricos porque os tentos levaram Messi à marca de 16 gols em Copas do Mundo, igualando o recorde do alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história da competição. O feito reforça a expectativa de que o argentino possa assumir a liderança isolada ainda nesta edição do torneio.

Com o resultado, a Argentina iniciou sua caminhada ocupando a primeira posição do Grupo J. A rodada foi completada com a vitória da Áustria por 3 a 1 sobre a Jordânia, em confronto disputado na madrugada desta quarta-feira (17).

A partida começou movimentada, com gols anulados para os dois lados. Messi chegou a balançar as redes nos minutos iniciais, mas a arbitragem identificou impedimento após revisão. Pouco depois, a Argélia também teve um gol invalidado pela mesma infração.

O primeiro gol válido saiu aos 17 minutos da etapa inicial. Messi recebeu próximo à área, avançou com liberdade e finalizou de pé esquerdo, sem chances para o goleiro Luca Zidane, filho do ex-jogador francês Zinedine Zidane.

Mesmo com a vantagem argentina, os africanos equilibraram as ações durante parte do primeiro tempo, mas encontraram dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras de gol.

Na volta do intervalo, a Argélia passou a buscar mais o ataque, abrindo espaços para os contra-ataques argentinos. Após algumas chances desperdiçadas, Messi voltou a aparecer aos 14 minutos da segunda etapa, aproveitando um rebote dentro da área para ampliar a vantagem.

O terceiro gol veio aos 30 minutos. Em mais uma jogada de velocidade, o astro argentino ficou frente a frente com o goleiro e finalizou com precisão para completar seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo e alcançar a histórica marca de Klose.

Quando deixou o gramado, substituído nos minutos finais, Messi recebeu uma longa salva de palmas dos torcedores presentes no estádio, encerrando mais uma atuação que ficará marcada na história do futebol mundial.

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