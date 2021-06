BM prende homem por disparo de arma de fogo e ameaça em Ijuí

No início da noite de ontem, segunda-feira (07/06), a Brigada Militar de Ijuí recebeu denúncia sobre uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Pedro Thorstemberg, no Bairro Assis Brasil.

Uma guarnição do Policiamento Comunitário foi deslocada ao local onde os policiais obtiveram informações através de uma mulher que disse ser irmã do acusado, que ao chegar em casa percebeu um dos disparos de arma de fogo e os gritos das filhas pedindo para não matarem o pai. Então viu que o autor era o seu irmão. Em averiguação no local foi localizado um estojo deflagrado calibre 9mm, cujo projétil atingiu a porta da residência.

Conforme a BM, com base nas informações das caraterísticas do suspeito, durante as diligências ele foi avistado próximo a UPA em uma motocicleta de cor vermelha, sendo que com o apoio das demais guarnições de serviço foi possível a sua abordagem próximo ao trevo do Bairro Modelo, após ter tentado fugir. Ele foi identificado como um homem de 25 anos, natural de Ijuí, com antecedentes criminais por ameaça e lesão corporal. A arma de fogo não foi localizada com o suspeito.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado até UPA para exames de praxe e posteriormente apresentado na DPPA, juntamente com as vítimas e o cartucho deflagrado, onde foi lavrado o flagrante por disparo de arma de fogo e ameaça. A motocicleta foi autuada e removida ao auto guincho do Detran.

