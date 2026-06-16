Deputado Giovani Cherini se envolve em acidente na BR-386 e sai ileso

O deputado federal e presidente estadual do PL, Giovani Cherini, e sua esposa, Adriane, se envolveram em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (15), na BR-386, próximo ao acesso ao município de Montenegro.

De acordo com o parlamentar, o casal seguia para Soledade, onde visitaria o pai dele, internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), quando um Volkswagen Gol que trafegava no sentido contrário atravessou o canteiro central da rodovia e colidiu contra o veículo em que estavam.

Após a colisão, o automóvel ainda atingiu um caminhão que transitava ao lado. Na sequência, uma caminhonete Chevrolet S10 que vinha logo atrás acabou tombando.

Apesar da gravidade do acidente, Giovani Cherini e Adriane não sofreram ferimentos. Já os ocupantes do Gol, o motorista e sua esposa, que está grávida, ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.







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