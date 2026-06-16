Princípio de incêndio atinge apartamento em Três Passos

Um princípio de incêndio foi registrado na noite desta segunda-feira (15) em um apartamento localizado no terceiro andar de uma edificação multifamiliar em Três Passos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi atendida por volta das 19h15. O morador informou que a fiação elétrica do apartamento havia pegado fogo. Enquanto a guarnição se deslocava ao local, ele foi orientado a utilizar o extintor de incêndio disponível na edificação.

Quando os bombeiros chegaram, o princípio de incêndio já havia sido controlado pelo proprietário. Após a avaliação, foi constatado que o fogo teve início na fiação elétrica localizada em um dos banheiros do apartamento.

Segundo relato do morador, o incêndio começou enquanto o chuveiro estava ligado.

A ocorrência resultou em danos materiais no forro de gesso do banheiro, que precisou ser quebrado para a aplicação do extintor, além de danos na fiação elétrica do imóvel.

Ninguém ficou ferido.







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