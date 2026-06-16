Prédio da Defesa Civil de Cruz Alta é invadido e tem equipamentos levados

A sede da Defesa Civil de Cruz Alta foi alvo de um arrombamento seguido de furto na última sexta-feira (12). Conforme registro policial, a ocorrência foi comunicada pelo coordenador do órgão após a constatação dos danos no prédio localizado na Vila Brenner.
De acordo com as informações registradas, a porta dos fundos da sede foi arrombada. Do interior do imóvel foram levados um frigobar branco, um bebedouro branco e uma cafeteira preta, equipamentos utilizados nas atividades do órgão.
Segundo o relato, não há câmeras de monitoramento no local que possam auxiliar na identificação dos autores. Até o momento, também não foram apontadas testemunhas ou suspeitos relacionados ao crime.
O caso foi registrado e deverá ser investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias do furto e identificar os responsáveis.
Paulinho Barcelos
Rádio Jornalismo – Rádio Cruz Alta
Grupo Pilau de Comunicações
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