Governo do Estado define horário de expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

Nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo FIFA de 2026, o expediente dos órgãos da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional poderá ser encerrado duas horas antes do início da partida. A medida está no Decreto 58.835, publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (16/6).

Os agentes públicos que optarem pelo encerramento antecipado do expediente deverão compensar as horas não trabalhadas no período compreendido entre a data de publicação do decreto e 30 de setembro de 2026.

O decreto assinado pelo governador Eduardo Leite assegura a continuidade dos serviços considerados essenciais, mesmo durante a excepcionalidade do expediente.

Jogos do Brasil na primeira fase da Copa 2026:

13/6 - sábado, 19h – Brasil x Marrocos

19/6 - sexta-feira, 21h30 – Brasil x Haiti

24/6 - quarta-feira, 19h – Escócia x Brasil