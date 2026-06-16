Terça, 16 de Junho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado define horário de expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

Nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo FIFA de 2026, o expediente dos órgãos da administração pública estadual direta,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/06/2026 às 11h24
Governo do Estado define horário de expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo
-

Nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo FIFA de 2026, o expediente dos órgãos da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional poderá ser encerrado duas horas antes do início da partida. A medida está no Decreto 58.835, publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (16/6).

Os agentes públicos que optarem pelo encerramento antecipado do expediente deverão compensar as horas não trabalhadas no período compreendido entre a data de publicação do decreto e 30 de setembro de 2026.

O decreto assinado pelo governador Eduardo Leite assegura a continuidade dos serviços considerados essenciais, mesmo durante a excepcionalidade do expediente.

Jogos do Brasil na primeira fase da Copa 2026:

  • 13/6 - sábado, 19h – Brasil x Marrocos
  • 19/6 - sexta-feira, 21h30 – Brasil x Haiti
  • 24/6 - quarta-feira, 19h – Escócia x Brasil

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 1 hora

Cage apresenta boas práticas do Rio Grande do Sul em encontro nacional sobre controle interno, na quinta (18)

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), subsecretaria da Secretaria da Fazenda, organiza a 58ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Con...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Sabesp demite funcionários após vazamento de gás no centro de SP

Para conter acidentes, empresa cria Diretoria de Segurança Operacional

 (Foto: Agência Brasil)
Mega Sena Há 3 horas

Mega-Sena pode pagar R$ 16 milhões nesta terça-feira

As apostas podem ser feitas até as 20h nas agências lotéricas ou pela internet

 (Foto: Reprodução)
Fenomeno Há 3 horas

Eclipse solar total mais longo do século está chegando

Saiba onde pode observar; A duração máxima da totalidade será observada nas proximidades de Luxor, no Egito.
Geral Há 4 horas

PF faz operação contra tráfico de drogas no interior de São Paulo

Grupo criminoso movimentou mais de 10 toneladas de cocaína

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. Máx. 17°
15° Sensação
0.39 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
18°
Sexta
12° 12°
Sábado
17° 12°
Domingo
19° 14°
Últimas notícias
Esportes Há 5 minutos

Aposta de Ancelotti, Douglas Santos explica apoio tático a Vini Jr.
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova proposta para promover esporte feminino em grandes eventos
Internacional Há 5 minutos

Celso Amorim: IA sob controle de poucas empresas piora desigualdades
Acidente Fatal Há 22 minutos

Identificadas vítimas que morreram em colisão entre carro e viatura dos bombeiros na BR-285
Tecnologia Há 36 minutos

TikTok: live commerce ganha força no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,58%
Euro
R$ 5,90 +0,74%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 353,880,63 -1,26%
Ibovespa
170,018,44 pts -0.23%
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3711 (15/06/26)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias