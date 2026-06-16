Brigada Militar divulga nota sobre tumulto em festa no interior de Novo Xingu

O 3º Pelotão da Brigada Militar de Constantina, responsável pelo policiamento no município de Novo Xingu, emitiu Nota nesta segunda-feira, 15 de junho, onde aborda a atuação da corporação, diante de um tumulto ocorrido em uma festa realizada ontem (14), na comunidade de Linha Santo Antônio, interior do município. As imagens da briga, bem como a situação no interior do ginásio, estão sendo amplamente compartilhadas e publicadas na internet.

Segundo a Nota, o fato foi atendido por volta das 18h, após acionamento da BM. A ação para controlar a situação encontrou resistência por parte de um grupo, o que dificultou a atuação dos policiais, diante da resistência apresentada, foi necessário o emprego diferenciado da força, conforme os protocolos operacionais vigentes, para controlar a situação, e os fatos foram devidamente registrados e serão apurados pelas autoridades competentes.

Confira a Nota na íntegra:

NOTA À IMPRENSA

“A Brigada Militar de Novo Xingu informa que, na tarde de domingo (14/06), por volta das 18h, policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar (38º BPM) foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação da ordem pública durante um evento festivo realizado na comunidade da Linha Santo Antônio, no interior do município.

Ao chegarem ao local, as guarnições constataram um tumulto envolvendo diversas pessoas e iniciaram a atuação para restabelecer a ordem pública. Durante a intervenção, um grupo resistiu à ação policial, dificultando a atuação das equipes.

Diante da resistência apresentada, foi necessário o emprego diferenciado da força, conforme os protocolos operacionais vigentes, para controlar a situação.

A ação permitiu o restabelecimento da ordem no local. Durante o atendimento, dois policiais militares sofreram lesões leves e receberam atendimento médico.

Os fatos foram devidamente registrados e serão apurados pelas autoridades competentes.

A Brigada Militar reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública, a segurança da população e a atuação pautada na legalidade e no respeito aos direitos fundamentais.

Brigada Militar, a força da comunidade.”

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