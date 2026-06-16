O concurso 3.019 da Mega-Sena pode pagar R$ 16 milhões nesta terça-feira (16), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 21h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 20h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá cerca de R$ 107 mil em rendimentos no primeiro mês.

O último concurso da Mega-Sena, realizado na manhã de domingo (14) em razão da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no dia anterior, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 05, 06, 17, 27, 57 e 58.