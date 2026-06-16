Motociclista fica ferido após perder o controle da moto em Itapiranga

Um jovem de 27 anos precisou ser levado para atendimento hospitalar após se envolver em um acidente com motocicleta no começo da noite desta segunda-feira (15), em Itapiranga.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, no trecho de extensão da Rua do Comércio, na localidade de Santa Tereza Baixo.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o condutor de uma Honda CG caído sobre a pista. Ele estava sem capacete e apresentava sinais de confusão mental no momento do atendimento. Apesar da situação, não foram constatadas lesões visíveis.

Depois de receber os primeiros socorros e passar por avaliação da equipe de resgate, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Sagrada Família, onde realizou exames e permaneceu sob observação médica.

As causas que levaram à queda da motocicleta não foram divulgadas.

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