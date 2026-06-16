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Colisão entre viatura dos Bombeiros e carro deixa dois mortos na BR-285

Batida frontal ocorreu em meio à forte neblina nas proximidades do acesso a Água Santa; vítimas estavam em um Ford Ka e morreram no local.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Uirapuru
16/06/2026 às 10h24 Atualizada em 16/06/2026 às 10h38
Colisão entre viatura dos Bombeiros e carro deixa dois mortos na BR-285
(Foto: Reprodução / Rádio Uirapuru)

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (16),  na BR-285, próximo ao trevo de acesso ao município de Água Santa, resultou na morte de duas pessoas e envolveu uma viatura do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo.

Conforme as primeiras informações, a ocorrência envolveu uma caminhonete utilizada pelos bombeiros e um automóvel Ford Ka emplacado em Lagoa Vermelha. Com a força do impacto, os dois veículos sofreram danos severos.

(Foto: Reprodução / Rádio Uirapuru)

A colisão foi frontal e aconteceu em um trecho da rodovia coberto por intensa neblina. Os ocupantes do Ford Ka, um homem e uma mulher, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do acidente.

Na viatura dos Bombeiros, um dos ocupantes sofreu lesões e recebeu atendimento, sem indicação inicial de gravidade. Outro passageiro não se feriu.

Equipes de resgate e atendimento de emergência foram mobilizadas para o local da ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. A identificação das vítimas deverá ser divulgada após os procedimentos oficiais.

 

 

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