Colisão entre viatura dos Bombeiros e carro deixa dois mortos na BR-285

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (16), na BR-285, próximo ao trevo de acesso ao município de Água Santa, resultou na morte de duas pessoas e envolveu uma viatura do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo.

Conforme as primeiras informações, a ocorrência envolveu uma caminhonete utilizada pelos bombeiros e um automóvel Ford Ka emplacado em Lagoa Vermelha. Com a força do impacto, os dois veículos sofreram danos severos.

(Foto: Reprodução / Rádio Uirapuru)

A colisão foi frontal e aconteceu em um trecho da rodovia coberto por intensa neblina. Os ocupantes do Ford Ka, um homem e uma mulher, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do acidente.

Na viatura dos Bombeiros, um dos ocupantes sofreu lesões e recebeu atendimento, sem indicação inicial de gravidade. Outro passageiro não se feriu.

Equipes de resgate e atendimento de emergência foram mobilizadas para o local da ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. A identificação das vítimas deverá ser divulgada após os procedimentos oficiais.

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