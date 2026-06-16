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Quatro jogos, quatro empates: rodada deixa grupos totalmente abertos na Copa do Mundo

Espanha tropeça diante de Cabo Verde, Uruguai fica no empate com a Arábia Saudita e favoritos não conseguem vencer na abertura dos grupos G e H

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
16/06/2026 às 07h24 Atualizada em 16/06/2026 às 07h47
Quatro jogos, quatro empates: rodada deixa grupos totalmente abertos na Copa do Mundo
(Foto: Arte Sistema Província)

A segunda-feira (15) foi marcada pelo equilíbrio na Copa do Mundo de 2026. Os quatro confrontos disputados pelos grupos G e H terminaram empatados, deixando todas as seleções com um ponto conquistado após a primeira rodada.

A principal surpresa do dia aconteceu em Atlanta, onde a Espanha não conseguiu superar a estreante Cabo Verde e ficou no empate sem gols. Mesmo dominando a posse de bola e criando diversas oportunidades, a seleção espanhola esbarrou na forte atuação defensiva dos africanos e no goleiro Vozinha, destaque da partida.

Em Miami, Arábia Saudita e Uruguai empataram em 1 a 1. Os sauditas saíram na frente com Al-Amri ainda no primeiro tempo, enquanto Maxi Araújo marcou o gol uruguaio na etapa final, garantindo a igualdade no placar. O resultado deixou o Grupo H completamente equilibrado.

Pelo Grupo G, Bélgica e Egito também ficaram no empate por 1 a 1. Os egípcios abriram o marcador com Ashour, mas a seleção belga buscou a reação e evitou a derrota na estreia.

Fechando a rodada, Irã e Nova Zelândia protagonizaram o jogo mais movimentado do dia. Em uma partida com alternâncias no placar, as equipes empataram em 2 a 2. Eli Just marcou os dois gols neozelandeses, enquanto Rezaeian e Mohebi balançaram as redes para os iranianos.

Com os resultados, os grupos G e H seguem totalmente indefinidos. Todas as oito seleções somam um ponto e a disputa pelas vagas nas oitavas de final permanece aberta para a próxima rodada.



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