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Brasil inicia caminhada rumo ao hexa diante do Marrocos neste sábado (13)

Seleção comandada por Carlo Ancelotti estreia neste sábado pela Copa do Mundo; Província FM acompanha todos os detalhes em cadeia com a Rádio Gaúcha.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GE
13/06/2026 às 09h52
Brasil inicia caminhada rumo ao hexa diante do Marrocos neste sábado (13)
(Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A contagem regressiva chegou ao fim. A seleção brasileira faz neste sábado o seu primeiro compromisso na Copa do Mundo de 2026, enfrentando o Marrocos às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida abre a participação da equipe treinada por Carlo Ancelotti no Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti. A Província FM transmitirá o confronto em rede com a Rádio Gaúcha a partir das 18h.

A trajetória até o Mundial foi marcada por muitos desafios. O Brasil passou por mudanças frequentes no comando técnico, enfrentou turbulências dentro e fora das quatro linhas e teve desempenho abaixo do esperado tanto nas Eliminatórias quanto na Copa América. A situação começou a mudar com a chegada de Carlo Ancelotti, que reorganizou a equipe, garantiu a classificação para o torneio e trouxe maior estabilidade ao grupo.

Diferentemente de outras edições, a Seleção não aparece entre as favoritas absolutas ao título, cenário que reduz a pressão sobre os jogadores. Após as eliminações nas quartas de final para Bélgica, em 2018, e Croácia, em 2022, o objetivo é voltar a disputar uma decisão de Copa do Mundo. A última final aconteceu em 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato ao vencer a Alemanha.

Nos amistosos preparatórios, a equipe brasileira obteve resultados positivos diante de Panamá e Egito. Os confrontos serviram para que a comissão técnica realizasse testes e definisse a estrutura ideal para a competição, embora algumas posições ainda estejam em disputa.

O adversário desta estreia tem tradição crescente no cenário internacional. O Marrocos participa de sua sétima Copa do Mundo e ganhou destaque em 2022 ao alcançar uma histórica semifinal, tornando-se a primeira seleção africana a atingir essa fase do torneio. Na ocasião, eliminou Portugal antes de ser superada pela França. Desde março, a equipe é dirigida pelo técnico Mohamed Ouahbi.

O Brasil teve um problema de última hora antes do início da competição. O lateral Wesley sofreu lesão e foi retirado da lista. Com isso, Danilo e Ibañez passaram a disputar uma vaga pelo lado direito da defesa. Alex Sandro deve atuar na lateral esquerda. No setor ofensivo, Lucas Paquetá aparece aberto pela direita, enquanto Matheus Cunha e Vinícius Júnior atuam mais centralizados, com Raphinha pelo lado esquerdo.

Sem a posse de bola, a equipe brasileira deve adotar um esquema 4-4-2. Nesse modelo, Matheus Cunha auxilia na recomposição pelo corredor esquerdo, enquanto Paquetá fecha os espaços pela direita, permitindo maior liberdade ofensiva para Vinícius Júnior e Raphinha.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha; Vinícius Júnior e Raphinha.

Desfalque: Neymar, que segue em recuperação no departamento médico.

O Marrocos também teve baixas importantes antes do torneio. O zagueiro Nayef Aguerd e o atacante Abde Ezzalzouli foram cortados por problemas físicos. Já Mazraoui sofreu uma luxação no ombro durante amistoso contra a Noruega, mas recebeu liberação médica e estará disponível para enfrentar o Brasil.

Provável escalação do Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi e Sbaï (ou Talbi); Saibari.

Arbitragem
Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia).
Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia).
Assistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia).
Quarto árbitro: Sandro Schaerer (Suíça).
Assistente de reserva: Stephane de Almeida (Suíça).

 

 

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