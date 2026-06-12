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Canadá e Estados Unidos estreiam hoje sexta-feira na Copa do Mundo

Anfitriões entram em campo no segundo dia de competição; Canadá enfrenta a Bósnia e os Estados Unidos recebem o Paraguai

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
12/06/2026 às 11h09 Atualizada em 12/06/2026 às 11h20
Canadá e Estados Unidos estreiam hoje sexta-feira na Copa do Mundo
(Foto: Arte Sistema Província)

O segundo dia da Copa do Mundo de 2026 terá a estreia de mais dois países-sede da competição. Nesta sexta-feira, Canadá e Estados Unidos entram em campo pela primeira vez no torneio diante de suas torcidas.

A programação começa às 16h (horário de Brasília), quando o Canadá enfrenta a Bósnia e Herzegovina, em partida válida pelo Grupo B. O confronto será disputado na cidade de Toronto.

Mais tarde, às 22h, os Estados Unidos recebem o Paraguai em Los Angeles, em duelo pelo Grupo D. A seleção paraguaia chega para a partida com um elenco que conta com diversos atletas que atuam no futebol brasileiro.

O confronto também gera expectativa pela possível presença do presidente norte-americano, Donald Trump, nas arquibancadas. A partida marca a estreia da seleção dos Estados Unidos na competição e encerra a programação desta sexta-feira entre os países anfitriões.



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