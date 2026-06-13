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Canadá reage no segundo tempo e divide pontos com a Bósnia na estreia do Grupo B

Lukic abre o placar para os bósnios e Larin deixa tudo igual na segunda etapa

Por: Marcelino Antunes Fonte: GE
13/06/2026 às 09h03 Atualizada em 13/06/2026 às 09h18
Canadá reage no segundo tempo e divide pontos com a Bósnia na estreia do Grupo B
(Foto: Bernadett Szabo / REUTERS)

Na abertura do Grupo B da Copa do Mundo, Canadá e Bósnia ficaram no empate por 1 a 1 nesta sexta-feira. A seleção bósnia largou em vantagem com um gol de Lukic ainda na etapa inicial. Jogando diante de seus torcedores, os canadenses mantiveram a pressão durante grande parte da partida e chegaram à igualdade com Larin, garantindo seu primeiro ponto em participações no Mundial.

Equilíbrio marca a primeira etapa

A equipe da Bósnia começou o confronto com intensidade e conseguiu transformar a boa atuação em vantagem no placar. Após um início movimentado, a partida ficou mais equilibrada, exigindo forte marcação dos europeus para conter as investidas canadenses.

O gol saiu aos 20 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio, Kolasinac desviou de cabeça e encontrou Lukic livre na área para completar para o fundo da rede. Apesar de ter mais posse de bola e buscar o ataque com frequência, o Canadá encontrou dificuldades para finalizar com precisão.

Mudanças fazem diferença para os anfitriões

Na volta do intervalo, os donos da casa seguiram controlando as ações ofensivas, mas sem criar muitas oportunidades claras diante do goleiro Vasilj. As substituições promovidas pela comissão técnica canadense deram mais dinâmica ao setor ofensivo.

Promise David entrou em campo e participou diretamente do lance do empate. Aos 33 minutos da etapa final, após jogada construída por Koné, o atacante fez o passe para Larin concluir com categoria e deixar tudo igual no placar em Toronto.

Já nos acréscimos, Larin esteve perto de marcar novamente e garantir a vitória canadense, porém a defesa bósnia conseguiu bloquear a finalização no momento decisivo.

Situação da chave

Com o resultado, Canadá e Bósnia somam um ponto cada na classificação do Grupo B. A rodada será completada neste sábado, quando Catar e Suíça se enfrentam em Santa Clara, às 16h.

Próximos compromissos

Pela segunda rodada, o Canadá volta a atuar em seu território no dia 18, quinta-feira, às 19h, diante do Catar, em Vancouver. No mesmo dia, a Bósnia encara a Suíça em Los Angeles, nos Estados Unidos, em partida marcada para as 16h.

 

 

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