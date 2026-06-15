Copa do Mundo tem goleadas, equilíbrio e muitos gols na rodada deste domingo

A Copa do Mundo de 2026 teve mais cinco partidas disputadas neste domingo pela primeira rodada da fase de grupos. O principal destaque ficou por conta da Alemanha, que goleou Curaçao por 7 a 1 e assumiu protagonismo no Grupo E.

Pelo Grupo F, a Suécia também teve atuação dominante e venceu a Tunísia por 5 a 1. Já Holanda e Japão protagonizaram um dos confrontos mais equilibrados da rodada, empatando em 2 a 2.

No Grupo D, a Austrália estreou com vitória ao superar a Turquia por 2 a 0. Já pelo Grupo E, a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0 e somou os primeiros três pontos na competição.

Resultados do domingo:

• Alemanha 7 x 1 Curaçao

• Suécia 5 x 1 Tunísia

• Austrália 2 x 0 Turquia

• Costa do Marfim 1 x 0 Equador

• Holanda 2 x 2 Japão

A Copa do Mundo segue nos próximos dias com a sequência da primeira rodada da fase de grupos.

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