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Copa do Mundo tem goleadas, equilíbrio e muitos gols na rodada deste domingo

Rodada deste domingo teve cinco partidas, com destaque para as vitórias de Alemanha, Suécia, Austrália e Costa do Marfim

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
15/06/2026 às 07h21
Copa do Mundo tem goleadas, equilíbrio e muitos gols na rodada deste domingo
(Foto: Divulgação Copa do Mundo Fifa)

A Copa do Mundo de 2026 teve mais cinco partidas disputadas neste domingo pela primeira rodada da fase de grupos. O principal destaque ficou por conta da Alemanha, que goleou Curaçao por 7 a 1 e assumiu protagonismo no Grupo E.

Pelo Grupo F, a Suécia também teve atuação dominante e venceu a Tunísia por 5 a 1. Já Holanda e Japão protagonizaram um dos confrontos mais equilibrados da rodada, empatando em 2 a 2.

No Grupo D, a Austrália estreou com vitória ao superar a Turquia por 2 a 0. Já pelo Grupo E, a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0 e somou os primeiros três pontos na competição.

Resultados do domingo:

• Alemanha 7 x 1 Curaçao
• Suécia 5 x 1 Tunísia
• Austrália 2 x 0 Turquia
• Costa do Marfim 1 x 0 Equador
• Holanda 2 x 2 Japão

A Copa do Mundo segue nos próximos dias com a sequência da primeira rodada da fase de grupos.

 

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