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Estados Unidos dominam o Paraguai e iniciam campanha com vitória expressiva

Seleção norte-americana brilha diante da torcida, vence por 4 a 1 e alcança marca inédita em Copas do Mundo.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GE
13/06/2026 às 09h40
Estados Unidos dominam o Paraguai e iniciam campanha com vitória expressiva
(Foto: Getty Images)

Os Estados Unidos começaram sua trajetória na Copa do Mundo em grande estilo. Atuando em Los Angeles na noite de sexta-feira, a equipe anfitriã superou o Paraguai por 4 a 1 e conquistou os três primeiros pontos no Grupo. O atacante Balogun foi o principal nome da partida ao marcar duas vezes. O placar ainda contou com um gol contra de Bobadilla e outro de Reyna. Pelo lado paraguaio, Maurício descontou e anotou seu primeiro gol em Mundiais logo na estreia da competição.

Além da vitória convincente, os norte-americanos registraram um feito histórico: foi a primeira vez que a seleção marcou quatro gols em uma única partida de Copa do Mundo.

Superioridade dos donos da casa

O confronto começou movimentado, com oportunidades para ambos os lados nos primeiros minutos. Diego Gómez e Balogun tentaram abrir o marcador logo no início, mas encontraram a defesa adversária.

Aos seis minutos, os Estados Unidos saíram na frente. Pulisic avançou pela esquerda em jogada individual e a bola acabou desviando em Bobadilla antes de entrar, caracterizando gol contra. Após a vantagem, os anfitriões passaram a controlar as ações e criaram diversas oportunidades.

Balogun chegou a marcar aos 27 minutos, mas o lance foi invalidado por impedimento. Pouco depois, o atacante recebeu assistência de Pulisic dentro da área e ampliou para 2 a 0. Antes do intervalo, Richards e Tillman ainda assustaram o goleiro rival. Já nos acréscimos da primeira etapa, Balogun voltou a aparecer, venceu a marcação, driblou um defensor e finalizou com precisão para fazer o terceiro.

Paraguai reage, mas EUA mantêm o comando

Na volta para o segundo tempo, o Paraguai tentou mostrar uma postura mais ofensiva e criou a primeira oportunidade da etapa complementar com Diego Gómez. No entanto, os Estados Unidos rapidamente retomaram o controle da partida.

A equipe paraguaia encontrou alguns espaços pelo lado esquerdo, especialmente com Enciso. Foi justamente de seus pés que saiu o passe para Maurício marcar aos 28 minutos e diminuir a diferença para 3 a 1.

A reação, porém, não foi suficiente para ameaçar os donos da casa. Weah ainda levou perigo ao gol defendido por Gill, enquanto os norte-americanos seguiram administrando a vantagem. Já nos minutos finais, Reyna acertou um belo chute de longa distância e decretou a goleada por 4 a 1.

Próximos desafios

Na segunda rodada, os Estados Unidos voltam a campo na próxima sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), para enfrentar a Austrália em Seattle. O Paraguai buscará a recuperação diante da Turquia no dia 20, à meia-noite, em Santa Clara.

 

 

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