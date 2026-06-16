Deputados analisam execução do contrato da Rodovia Rio-Santos

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados discute, nesta terça-feira (16), a execução do contrato de concessão da Rodovia Rio-Santos (BR-101), sob a gestão da concessionária CCR RioSP.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 11.

A audiência pública foi sugerida pelo deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). Ele afirma que a CCR RioSP assumiu o controle da rodovia em 2022, com previsão de investimentos bilionários, mas vem enfrentando críticas sobre a gestão do trecho entre Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo Ribeiro, os principais problemas relatados envolvem:

riscos de deslizamentos devido a chuvas;

trânsito lento por obras;

quedas de árvores; e

falhas no sistema de pedágio eletrônico conhecido como f ree flow .

“A realização da audiência mostra-se indispensável para que a Casa exerça seu papel fiscalizador", afirma o deputado.