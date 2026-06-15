Colisão envolvendo veículo elétrico deixa duas adolescentes feridas em Três Passos

Duas adolescentes, ambas de 16 anos, ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (13), nas proximidades da Associa, em Três Passos.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), as jovens ocupavam um veículo elétrico autopropelido que se envolveu em uma colisão com um Renault Megane.

Ao chegarem ao local, os socorristas realizaram o atendimento das vítimas com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma das adolescentes apresentava episódios de perda momentânea de consciência, escoriações no rosto, corte na região acima do lábio, sangramento na boca e fraturas dentárias. Após ser imobilizada com colar cervical e maca rígida, ela foi encaminhada pelo Samu ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP).

A segunda jovem estava consciente e orientada, mas apresentava escoriações faciais, inchaço nos lábios, sangramento oral, fratura dentária, escoriações em um dos braços e uma lesão cortante em um dos membros inferiores. Depois dos procedimentos de imobilização, ela também foi levada ao Hospital de Caridade para atendimento médico.

O condutor do Renault Megane não sofreu ferimentos.

A Brigada Militar esteve no local e realizou o registro da ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.







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