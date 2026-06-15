Semana começa com frio intenso e temperaturas negativas na Região Celeiro

A semana começou com temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul. Na Região Celeiro, os termômetros registraram mínimas entre 6°C e 8°C na manhã desta segunda-feira, enquanto em áreas mais elevadas do Estado houve registro de temperaturas negativas durante a madrugada.

A menor temperatura do Rio Grande do Sul foi observada em Pinheiro Machado, na região da Campanha, onde os termômetros marcaram -4°C.

Na Região Celeiro, o amanhecer foi marcado pela presença de nevoeiro em diversos municípios. A previsão indica, no entanto, que o sol deve aparecer ao longo do dia e predominar durante a tarde. As temperaturas máximas devem variar entre 15°C e 16°C.

Para os próximos dias, o frio continuará presente, principalmente nas madrugadas e nas primeiras horas da manhã. As mínimas devem ficar entre 4°C e 5°C, favorecendo a formação de geada em diferentes pontos do Noroeste gaúcho.

Apesar das manhãs geladas, a tendência é de tempo firme ao longo da semana, com períodos de sol alternando com nevoeiros. Durante as tardes, as temperaturas serão mais amenas, com máximas próximas dos 17°C.

Na quarta-feira, a previsão aponta uma elevação temporária das temperaturas, podendo alcançar os 20°C durante a tarde.







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