Mulher morre após queda de motocicleta e atropelamento na ERS-324

Uma mulher de 49 anos morreu em um acidente de trânsito ocorrido nas primeiras horas desta segunda-feira (15) na ERS-324, em Gramado dos Loureiros. A identidade da vítima ainda não havia sido informada oficialmente pelas autoridades.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, a mulher estava na garupa de uma motocicleta que trafegava pela rodovia quando caiu do veículo na altura do km 62, por volta da 1h. Instantes depois, ela foi atingida por um automóvel que seguia pela via. O condutor não prestou socorro.

O piloto da motocicleta, um homem de 42 anos, relatou que a intensa neblina presente na região teria contribuído para a perda de controle do veículo. Ele sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhado para atendimento médico.

Durante o atendimento da ocorrência, o fluxo de veículos operou em sistema alternado no trecho entre Trindade do Sul e Nonoai. A rodovia teve bloqueio parcial para a realização da perícia e a remoção do corpo.

A Polícia Civil e os órgãos de trânsito irão apurar as circunstâncias do acidente, além de trabalhar na identificação do veículo e do motorista que se afastou do local após o atropelamento.

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