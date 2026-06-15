Segunda, 15 de Junho de 2026
6°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mulher morre após queda de motocicleta e atropelamento na ERS-324

Vítima de 49 anos perdeu a vida durante a madrugada em Gramado dos Loureiros; motorista envolvido no atropelamento deixou o local sem prestar auxílio.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Máxima com informações do GZH Passo Fundo
15/06/2026 às 09h57 Atualizada em 15/06/2026 às 10h06
Mulher morre após queda de motocicleta e atropelamento na ERS-324
(Foto: Reprodução / Rádio Máxima)

Uma mulher de 49 anos morreu em um acidente de trânsito ocorrido nas primeiras horas desta segunda-feira (15) na ERS-324, em Gramado dos Loureiros. A identidade da vítima ainda não havia sido informada oficialmente pelas autoridades.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, a mulher estava na garupa de uma motocicleta que trafegava pela rodovia quando caiu do veículo na altura do km 62, por volta da 1h. Instantes depois, ela foi atingida por um automóvel que seguia pela via. O condutor não prestou socorro.

O piloto da motocicleta, um homem de 42 anos, relatou que a intensa neblina presente na região teria contribuído para a perda de controle do veículo. Ele sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhado para atendimento médico.

Durante o atendimento da ocorrência, o fluxo de veículos operou em sistema alternado no trecho entre Trindade do Sul e Nonoai. A rodovia teve bloqueio parcial para a realização da perícia e a remoção do corpo.

A Polícia Civil e os órgãos de trânsito irão apurar as circunstâncias do acidente, além de trabalhar na identificação do veículo e do motorista que se afastou do local após o atropelamento.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Internauta / RADIOCIDADESA)
Acidente Fatal Há 42 minutos

Colisão entre caminhões deixa dois mortos na ERS-344 entre Santo Ângelo e Giruá

Batida ocorreu na manhã desta segunda-feira (15) próximo ao km 72 da rodovia. Os dois motoristas envolvidos não resistiram aos ferimentos, e equipes de emergência atuam no atendimento da ocorrência.

 (Foto: Arte Sistema Província)
Trânsito Há 4 horas

Colisão envolvendo veículo elétrico deixa duas adolescentes feridas em Três Passos

Jovens de 16 anos foram socorridas pelos Bombeiros e pelo Samu após acidente registrado nas proximidades da Associa

 (Foto: Reprodução / Portal Assinck)
Incêndio Há 4 horas

Incêndio atinge casa e intoxica moradores em Santa Bárbara do Sul

vítima e vizinhos precisaram de atendimento médico

 (Foto: Reprodução / RADIOCIDADESA)
Morte Suspeita Há 6 horas

Caso Kauã: Homem investigado por assassinato é encontrado sem vida em Carazinho

Corpo de suspeito de 41 anos foi localizado em um loteamento do bairro Jardim Europa; Polícia Civil apura as circunstâncias do caso.

 (Foto: Divulgação Polícia Civil)
Prisão Há 7 horas

Polícia Civil realiza prisão por tráfico e apreensão de arma em Seberi

Mandado de busca e apreensão levou à localização de drogas, balanças de precisão, munições, dinheiro e 18 celulares sem comprovação de procedência

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 15°
14° Sensação
0.77 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Terça
18°
Quarta
19°
Quinta
19°
Sexta
13° 10°
Sábado
14° 11°
Últimas notícias
Mobilização Sindical Há 12 minutos

Trabalhadores realizam ato em Miraguaí para cobrar auxílio transporte prometido pela Prefeitura
Tecnologia Há 21 minutos

Cidades inteligentes ampliam demanda por segurança integrada
Câmara Há 21 minutos

Audiência na Câmara discute pesquisas em agricultura espacial
Senado Federal Há 21 minutos

Dignidade da pessoa idosa recebe incentivo em debate na CDH
Geral Há 21 minutos

MP do Paraná coordena megaoperação contra o crime organizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 -0,04%
Euro
R$ 5,87 +0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 357,979,96 +5,17%
Ibovespa
171,591,40 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3710 (14/06/26)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
16
17
18
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2936 (12/06/26)
00
17
24
26
27
30
32
34
35
47
52
54
57
64
66
76
78
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2969 (12/06/26)
02
18
21
34
41
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias