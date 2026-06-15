Segunda, 15 de Junho de 2026
6°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissões debatem uso da polilaminina no tratamento para regeneração da medula espinhal

A polilaminina é uma tecnologia brasileira criada para tentar regenerar conexões nervosas após lesões da medula

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
15/06/2026 às 11h42

As comissões de Saúde e de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados promovem audiência pública, nesta quarta-feira (17), para discutir o uso da polilaminina na regeneração da medula espinhal.

O debate será realizado às 9h30, no plenário 7.

A cientista Tatiana Coelho de Sampaio, que lidera as pesquisas, é uma das convidadas.

A audiência atende a pedido dos deputados Zé Vitor (PL-MG), Diego Garcia (Republicanos-PR), Professor Alcides (PL-GO) e Átila Lira (PP-PI).

O objetivo é apresentar o estágio de desenvolvimento da polilaminina, discutir os resultados iniciais das pesquisas e debater os desafios técnicos, regulatórios e orçamentários para o avanço do tratamento.

Testes
A polilaminina é um biofármaco desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a indústria farmacêutica Cristália, voltado ao tratamento de pacientes com trauma raquimedular agudo.

Segundo os deputados, o início dos testes clínicos em humanos, autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), representa uma nova etapa para avaliar a segurança e a eficácia do tratamento.

"Especialistas consideram que essa pesquisa coloca o Brasil na vanguarda da neuroregeneração, oferecendo uma perspectiva inédita para pacientes que convivem com limitações motoras graves", afirma Zé Vitor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 30 minutos

Audiência na Câmara discute pesquisas em agricultura espacial

A área desenvolve formas de produzir alimentos em ambientes extremos e pode ajudar a enfrentar desafios causados pelo aquecimento global

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova projeto que transforma o Disque 100 em política de Estado

Texto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova obrigação de empregador divulgar direitos das gestantes no trabalho

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova ecocardiograma para melhorar eficiência de transplantes de órgãos

O projeto continua em análise na Câmara; para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores
Câmara Há 2 horas

Conselho de Comunicação da Câmara defende incentivo à participação popular; assista

O Conselho Consultivo de Comunicação Social da Câmara dos Deputados debateu o uso de novas tecnologias na comunicação pública legislativa.Foram apr...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 15°
14° Sensação
0.77 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Terça
18°
Quarta
19°
Quinta
19°
Sexta
13° 10°
Sábado
14° 11°
Últimas notícias
Mobilização Sindical Há 12 minutos

Trabalhadores realizam ato em Miraguaí para cobrar auxílio transporte prometido pela Prefeitura
Tecnologia Há 21 minutos

Cidades inteligentes ampliam demanda por segurança integrada
Câmara Há 21 minutos

Audiência na Câmara discute pesquisas em agricultura espacial
Senado Federal Há 21 minutos

Dignidade da pessoa idosa recebe incentivo em debate na CDH
Geral Há 21 minutos

MP do Paraná coordena megaoperação contra o crime organizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 -0,04%
Euro
R$ 5,87 +0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 357,979,96 +5,17%
Ibovespa
171,591,40 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3710 (14/06/26)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
16
17
18
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2936 (12/06/26)
00
17
24
26
27
30
32
34
35
47
52
54
57
64
66
76
78
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2969 (12/06/26)
02
18
21
34
41
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias