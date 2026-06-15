Nova Alexa com inteligência artificial pode ampliar consumo de rádio AM/FM no Brasil

A Amazon iniciou no Brasil os primeiros testes públicos da Alexa+, nova versão de sua assistente virtual baseada em inteligência artificial generativa. A novidade começou a ser disponibilizada para um grupo selecionado de usuários por meio dos dispositivos Echo e representa uma das maiores mudanças já realizadas na plataforma.

A principal diferença da Alexa+ é a capacidade de compreender conversas de forma mais natural, sem depender exclusivamente de comandos específicos. A assistente passa a entender diferentes formas de solicitação, interrupções durante o diálogo e contextos mais amplos, tornando a interação mais próxima de uma conversa humana.

A novidade também chama a atenção do setor de rádio. Os dispositivos Echo se consolidaram nos últimos anos como uma importante plataforma para o consumo de emissoras AM/FM via internet, especialmente em residências onde os aparelhos tradicionais de rádio são cada vez menos utilizados.

No Brasil, usuários podem acessar emissoras por meio de aplicativos e comandos de voz. O portal tudoradio.com, por exemplo, disponibiliza uma ferramenta que permite reproduzir rádios através do comando "Abrir Tudo Rádio", facilitando o acesso às emissoras favoritas.

Segundo a Amazon, os usuários escolhidos para esta primeira etapa recebem notificações por e-mail e também pelo aplicativo oficial da Alexa. O objetivo é avaliar o funcionamento da tecnologia em situações reais antes de uma expansão para um público maior.

Além de responder perguntas, a Alexa+ poderá realizar tarefas mais complexas, como fazer compras, auxiliar em reservas, solicitar corridas por aplicativos e gerenciar dispositivos conectados em residências inteligentes. A plataforma também passa a oferecer recursos para resumir documentos, e-mails e receitas compartilhadas pelos usuários.

De acordo com a empresa, a nova versão utiliza diferentes modelos de inteligência artificial conforme a necessidade de cada atividade, permitindo respostas mais contextualizadas e personalizadas.

O lançamento ocorre em um cenário de forte concorrência entre plataformas de inteligência artificial, impulsionado pelo avanço de ferramentas como ChatGPT, Gemini e Copilot. Com isso, a Amazon busca ampliar o papel da Alexa no cotidiano dos usuários, transformando a assistente em uma ferramenta mais proativa e integrada às atividades do dia a dia.



A presença cada vez maior das assistentes virtuais no cotidiano dos ouvintes também beneficia as emissoras de rádio. A Rádio Província, por exemplo, está disponível na plataforma Alexa, permitindo que os ouvintes acompanhem a programação ao vivo por meio dos dispositivos compatíveis com o serviço da Amazon, utilizando comandos de voz de forma prática e rápida.







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