Caso Kauã: Homem investigado por assassinato é encontrado sem vida em Carazinho

Renato Brasil Antunes, de 41 anos, que era investigado pela morte de Everson Kauã Prado, de 21 anos, foi encontrado morto no início da tarde de sábado (13), em um loteamento situado no bairro Jardim Europa, em Carazinho.

A ocorrência foi atendida inicialmente por guarnições da Brigada Militar, que localizaram o corpo e acionaram a Polícia Civil para realizar os procedimentos de perícia e levantamento das informações no local.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias que envolveram a morte. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal de Passo Fundo, onde passará por exames que poderão contribuir para o esclarecimento dos fatos.

A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil de Carazinho, que busca determinar a causa da morte e identificar eventuais envolvidos. Nenhuma informação sobre suspeitos ou possível motivação foi divulgada até agora.

Renato era apontado como o principal suspeito no homicídio de Everson Kauã Prado, caso que ganhou ampla repercussão na região após o jovem ser encontrado morto em Santo Ângelo. As apurações seguem em andamento para esclarecer todos os acontecimentos relacionados aos dois casos.

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