Incêndio atinge casa e intoxica moradores em Santa Bárbara do Sul

Uma casa foi totalmente consumida por um incêndio registrado na manhã deste domingo (14), em Santa Bárbara do Sul, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A ocorrência aconteceu na Rua Abegay Vieira, localizada no bairro Morada do Sol.

As chamas avançaram rapidamente pela estrutura, impedindo uma contenção imediata e provocando a perda completa da residência. Antes que o fogo tomasse conta do imóvel, moradores e pessoas que residem nas proximidades conseguiram retirar apenas alguns objetos pessoais.

O combate ao incêndio foi realizado pelos Bombeiros Voluntários de Santa Bárbara do Sul, com auxílio de militares do Corpo de Bombeiros de Panambi. Após a extinção das chamas, as equipes também executaram o trabalho de rescaldo para evitar novos focos.

Durante a ocorrência, uma moradora da residência e alguns vizinhos precisaram ser encaminhados ao Hospital Santa Bárbara Beneficente após inalarem grande quantidade de fumaça. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos atendidos.

As causas que deram origem ao incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas por meio de perícia técnica.

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