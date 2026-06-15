Polícia Civil realiza prisão por tráfico e apreensão de arma em Seberi

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na manhã deste domingo (14), em Seberi, durante uma operação que apura crimes relacionados ao tráfico de drogas.

A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram porções de maconha, balanças de precisão, materiais utilizados para o fracionamento e embalagem de entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro.

Também foi apreendido um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, situação que caracteriza posse de arma de fogo de uso proibido. Munições também foram localizadas durante a operação.

Além dos entorpecentes e da arma, os agentes apreenderam 18 aparelhos celulares sem comprovação de procedência. Os equipamentos passarão por investigação para verificar possível ligação com crimes patrimoniais, como furtos e receptação.

A operação contou com apoio da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras e integra as ações permanentes de combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas que atuam na região.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.







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