PRF apreende quase uma tonelada de maconha em Passo Fundo

Entorpecentes, bem como o caminhão e a arma de fogo foram apreendidos e apresentados na Polícia Civil em Passo Fundo (Fotos: Divulgação | PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava atividade de combate ao crime, na manhã deste domingo (14/6), no entroncamento da BR-285 com a ERS-324, quando tentou abordar um caminhão com placas de Porto Alegre/RS. O motorista sinalizou que iria estacionar, porém, acelerou e empreendeu fuga ingressando numa estrada de terra que dava acesso a uma lavoura, onde atolou no barro.

Na cabine do veículo, a equipe da PRF encontrou diversos tabletes de maconha – que totalizaram 940 quilos. Também foi localizada uma pistola de fabricação austríaca, equipada com o dispositivo de “kit rajada” (seletor que transforma a arma em automática). Na carroceria havia várias caixas vazias destinadas ao transporte de frango.

Os entorpecentes, bem como o caminhão e a arma de fogo foram apreendidos e apresentados na Polícia Civil em Passo Fundo.

O condutor – que fugiu para uma área de mata após atolar o veículo – está sendo procurado pelos PRFs com o auxílio da Brigada Militar (BM).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.