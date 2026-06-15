Ponte do Caçador é interditada após danos estruturais na divisa entre Esperança do Sul e Tiradentes do Sul

A Administração Municipal de Esperança do Sul informou que a Ponte do Caçador (Zwirtz), localizada na divisa entre os municípios de Esperança do Sul e Tiradentes do Sul, foi interditada de forma definitiva na manhã deste sábado (13), após sofrer danos estruturais causados pela passagem de um veículo pesado.

De acordo com o comunicado oficial, a estrutura da ponte ficou comprometida, tornando inviável a circulação de veículos de qualquer porte. Em razão do risco, o tráfego foi totalmente bloqueado até que os reparos necessários sejam realizados.

A administração municipal informou ainda que as madeiras destinadas à recuperação da ponte deverão ser entregues na próxima segunda-feira. Após a chegada dos materiais, os trabalhos de reforma serão iniciados em uma ação conjunta entre os municípios de Esperança do Sul e Tiradentes do Sul.

Enquanto os serviços não forem concluídos, a orientação é para que motoristas e moradores utilizem rotas alternativas para seus deslocamentos.