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Frederico Westphalen avança em projeto de viaduto sobre a BR-386

Câmara de Vereadores autorizou a antecipação de R$ 120 mil para elaboração do projeto técnico e estudo de viabilidade da futura ligação entre bairros do município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom/Câmara FW
15/06/2026 às 10h33
Frederico Westphalen avança em projeto de viaduto sobre a BR-386
(Foto: Ascom/Câmara FW)

A construção de um viaduto sobre a BR-386, por meio do prolongamento da Rua 15 de Novembro, avançou mais uma etapa em Frederico Westphalen. Em Sessão Extraordinária realizada na terça-feira (9), a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o Projeto de Resolução nº 10/2026, que autoriza a antecipação da devolução de R$ 120 mil do duodécimo do Poder Legislativo ao Executivo para custear a elaboração do projeto técnico e do estudo de viabilidade da obra.

A proposta prevê a construção de uma extensão elevada da Rua 15 de Novembro sobre a rodovia, ligando os bairros Ipiranga, Panosso e Jardim Primavera, nas proximidades do Hotel Pigatto. A futura estrutura também deverá contribuir para reduzir o fluxo de veículos nos trevos da Rua Caí e da ERS-591, acesso utilizado por moradores que se deslocam em direção ao distrito de Castelinho e ao município de Ametista do Sul.

A aprovação ocorreu após uma reunião promovida pela Prefeitura, que reuniu representantes do Executivo, vereadores, secretários municipais, integrantes do setor empresarial e da Brigada Militar para discutir a viabilidade da iniciativa.

Conforme a Câmara de Vereadores, os recursos antecipados serão destinados exclusivamente à elaboração do projeto técnico, etapa considerada necessária para viabilizar a busca de investimentos para a execução da obra. O pagamento dos serviços ocorrerá somente após a aprovação técnica pelos órgãos competentes.

O prefeito em exercício, Ismael Côcco dos Santos, destacou que a aprovação representa um avanço para uma demanda antiga do município. Segundo ele, a elaboração de um projeto que atenda às exigências do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é fundamental para permitir a captação de recursos destinados à futura construção.

Representando o setor empresarial, Silvio de Souza ressaltou que a nova ligação poderá contribuir para melhorar a mobilidade urbana e reduzir os riscos no trânsito em uma das áreas de maior movimento da cidade.

Após a aprovação da resolução, o Executivo protocolou um projeto de lei para abertura de crédito adicional suplementar, permitindo a utilização dos recursos. Com a conclusão dessa etapa, a Administração Municipal poderá iniciar os procedimentos para contratação da empresa responsável pela elaboração dos estudos e do projeto técnico.

Somente após a conclusão e aprovação dos trabalhos pelos órgãos competentes será possível avançar na busca de recursos para a execução da obra.



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