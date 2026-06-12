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ETEC Celeiro abre inscrições para o Curso Técnico em Agropecuária Pós-Médio

Formação gratuita na instituição com sede em Bom Progresso é destinada para quem já concluiu o Ensino Médio

Por: Andre Eberhardt Fonte: Rádio Alto Uruguai
12/06/2026 às 10h46
ETEC Celeiro abre inscrições para o Curso Técnico em Agropecuária Pós-Médio
(Foto: Arquivo/Divulgação)

A Escola Técnica Estadual Celeiro (ETEC Celeiro), de Bom Progresso, está com inscrições abertas para o Curso Técnico em Agropecuária Pós-Médio (Subsequente). A formação gratuita é destinada para quem já concluiu o Ensino Médio. O prazo de inscrições abriu na última terça-feira (9) e se estende até o dia 29 de junho.

A vice-diretora da ETEC, Silvia Simon Stringhini, destaca que o curso oferece conhecimentos teóricos e práticos voltados à produção animal e vegetal, agroindústria e administração rural, preparando os alunos para atuar tanto no campo quanto na cidade. O corpo docente conta com professores com mestrado e especialistas.

As aulas ocorrerão no período noturno, divididas em três módulos, a partir de agosto. A duração é de um ano e meio, além de 400 horas de estágio supervisionado. Também serão realizadas aulas práticas mensais aos sábados, aproveitando a estrutura da escola e visitas técnicas a propriedades e empresas do setor.

Cerca de 25 vagas estão sendo ofertadas. As inscrições podem ser realizadas pelo site: escola.rs.gov.br/matriculas. Mais informações também podem ser obtidas diretamente na ETEC Celeiro em Bom Progresso.


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