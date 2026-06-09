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Ônibus é apreendido para análise em apuração de acidente fatal em Tenente Portela

Veículo foi recolhido pela Polícia Civil após indícios de possível ligação com atropelamento que resultou na morte de um homem de 59 anos na RSC-472; perícia técnica busca confirmar a participação do coletivo no caso.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Polícia Civil
09/06/2026 às 14h37
Ônibus é apreendido para análise em apuração de acidente fatal em Tenente Portela
(Foto: Reprodução / Internet)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, realizou no dia 29 de maio a apreensão de um ônibus modelo MBenz/Marcopolo Paradiso no município. A medida ocorreu após o surgimento de indícios que apontam uma possível relação do veículo com um acidente de trânsito que terminou com a morte de Osmar Hartmann, de 59 anos.

O fato investigado aconteceu em 26 de maio, na rodovia RSC-472, na região do Km 12, em Tenente Portela. Conforme as investigações, o coletivo trafegou pelo trecho em horário compatível com o ocorrido, o que motivou a apreensão para exames periciais.

O condutor do ônibus já prestou depoimento à autoridade policial responsável pelo caso. Segundo o delegado responsável pelo inquérito, foram recolhidos no local do acidente fragmentos que podem pertencer ao veículo envolvido. O material também será submetido à perícia especializada para comparação com o ônibus apreendido.

Após a conclusão dos laudos técnicos, os resultados serão anexados ao inquérito policial. Com as diligências finalizadas, o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

 

 

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