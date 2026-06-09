Ônibus é apreendido para análise em apuração de acidente fatal em Tenente Portela

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, realizou no dia 29 de maio a apreensão de um ônibus modelo MBenz/Marcopolo Paradiso no município. A medida ocorreu após o surgimento de indícios que apontam uma possível relação do veículo com um acidente de trânsito que terminou com a morte de Osmar Hartmann, de 59 anos.

O fato investigado aconteceu em 26 de maio, na rodovia RSC-472, na região do Km 12, em Tenente Portela. Conforme as investigações, o coletivo trafegou pelo trecho em horário compatível com o ocorrido, o que motivou a apreensão para exames periciais.

O condutor do ônibus já prestou depoimento à autoridade policial responsável pelo caso. Segundo o delegado responsável pelo inquérito, foram recolhidos no local do acidente fragmentos que podem pertencer ao veículo envolvido. O material também será submetido à perícia especializada para comparação com o ônibus apreendido.

Após a conclusão dos laudos técnicos, os resultados serão anexados ao inquérito policial. Com as diligências finalizadas, o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

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