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São Paulo sedia Semana da Alimentação Fora do Lar

Agenda reúne os principais eventos de bares, restaurantes, hospitalidade, delivery e varejo entre os dias 14 e 18 de setembro, consolidando um ecos...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/07/2026 às 17h50
São Paulo sedia Semana da Alimentação Fora do Lar
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São Paulo recebe, entre os dias 14 e 18 de setembro, a Semana da Alimentação Fora do Lar, iniciativa que reúne alguns dos principais eventos voltados ao setor de bares, restaurantes, hospitalidade, delivery e varejo. Idealizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a Semana chega a um novo momento em 2026 ao integrar uma agenda ampliada de encontros de negócios, conteúdo e inovação, reunindo empresários, gestores, fornecedores e especialistas em um mesmo período.

A programação contempla o Salão Abrasel, a Equipotel, o iFood Move e o Latam Retail Show, além da cerimônia de premiação dos Melhores da Taça e da grande final do concurso O Quilo é Nosso. Juntos, os eventos reúnem dezenas de milhares de participantes e criam um ambiente de troca de conhecimento, geração de negócios e apresentação de soluções para toda a cadeia da alimentação fora do lar.

Um dos destaques da programação é a estreia do Salão Abrasel, que ocorre nos dias 15 e 16 de setembro, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, na Bienal do Ibirapuera. Criado para aproximar empresários de bares e restaurantes das principais soluções e inovações disponíveis para o mercado, o evento deve receber cerca de 12 mil visitantes ao longo dos dois dias. A programação inclui o Restaurante do Futuro – Cozinha 4.0, espaço que apresenta tecnologias aplicadas à operação dos estabelecimentos, além de arenas interativas voltadas à discussão de desafios práticos do setor. O Salão integra as comemorações pelos 40 anos da Abrasel e tem apresentação de Ambev, Keeta e Stone.

Também durante a Semana, o iFood Move realiza sua terceira edição, nos dias 16 e 17 de setembro, no São Paulo Expo. O encontro reúne mais de 100 palestrantes e cerca de 70 horas de conteúdo sobre tecnologia, operação e inovação, ampliando nesta edição sua atuação para segmentos como mercados, farmácias e conveniência.

Já a Equipotel, entre os dias 15 e 18 de setembro, no Expo Center Norte, chega à 63ª edição, consolidada como uma das principais feiras de hospitalidade da América Latina. A expectativa é receber mais de 22 mil visitantes e mais de 420 marcas expositoras, além de promover mais de 200 horas de conteúdo voltadas aos setores de hotelaria, bares, restaurantes e serviços.

A programação inclui ainda o Latam Retail Show, realizado entre os dias 15 e 17 de setembro, no Distrito Anhembi. Em sua 11ª edição, o evento reúne lideranças do varejo, consumo e serviços para discutir inovação, comportamento do consumidor e estratégias de negócio, tendo como tema central o conceito Everything as a Service ("Tudo como um serviço").

Além dos eventos, no dia 15 de setembro, durante o Salão Abrasel, ocorre a entrega do Melhores da Taça, premiação promovida pela revista Prazeres da Mesa em parceria com o Mundo Mesa, que reconhece as melhores cartas de bebidas de bares, restaurantes e hotéis do país.

Encerrando a programação, a grande final da 10ª edição do concurso O Quilo é Nosso reúne os vencedores estaduais do maior concurso de restaurantes a quilo do Brasil. Os finalistas preparam seus pratos ao vivo para avaliação de um júri técnico, em uma disputa que valoriza a criatividade, a qualidade gastronômica e a tradição de um modelo de negócio nascido no Brasil.

"A Semana da Alimentação Fora do Lar representa a evolução de uma iniciativa que nasceu na Abrasel e hoje reúne alguns dos principais eventos do setor em uma única agenda. Ao concentrar negócios, conteúdo e inovação em uma mesma semana, criamos um ambiente que fortalece empresas, estimula parcerias e amplia as oportunidades para toda a cadeia da alimentação fora do lar", afirma José Eduardo Camargo, líder de Conteúdo da Abrasel.

Serviço:

Evento: Semana da Alimentação Fora do Lar

Data: 14 a 18 de setembro de 2026

Local: São Paulo (SP)

Principais eventos da programação:

  • Salão Abrasel: 15 e 16 de setembro | Pavilhão Ciccillo Matarazzo – Bienal do Ibirapuera
  • Equipotel: 15 a 18 de setembro | Expo Center Norte
  • iFood Move: 16 e 17 de setembro | São Paulo Expo
  • Latam Retail Show: 15 a 17 de setembro | Distrito Anhembi
  • Melhores da Taça: 15 de setembro | Salão Abrasel
  • Final do concurso O Quilo é Nosso: durante o Salão Abrasel
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