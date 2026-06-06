Tiradentes do Sul: BM prende homem devido ao porte ilegal de arma

Na tarde de sexta-feira (5/6), em Tiradentes do Sul, a Brigada Militar (BM) realizava fiscalização de trânsito quando visualizou um veículo alterar a sua rota devido à presença da guarnição policial. O comportamento do motorista gerou suspeitas e motivou a abordagem.

Durante a ação, a BM apreendeu 64 munições de calibre 22 e uma arma de fogo calibre 32. O indivíduo que conduzia o veículo foi preso em razão de porte ilegal de arma de fogo, e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos formais.

A prisão foi efetuada no âmbito da Operação Convergência.

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