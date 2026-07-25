Sábado, 25 de Julho de 2026
14°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Dupla "Calderashi" avança à final do WTT Star Contender em São Paulo

Brasileiros decidem titulo contra japoneses às 13h40 deste domingo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/07/2026 às 20h01

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão na final do título de duplas do WTT Star Contender, que será disputada neste domingo (26), às 14h40, em São José dos Campos (SP). Neste sábado (25), a parceria conhecida pelo apelido de Calderashi, cravou 3 set a 0 (parciais de 11/7, 12/10 e 11/9) na semifinal contra Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong.

Número 2 do mundo, a dupla Calderashi decidirá o título com a parceria dos japoneses Togami Shinsuke e Odo Satsuki (44ª no ranking). Na outra semi, eles surpreenderam a sexta melhor dupla mista do ranking, formada por Wong Chin Ting e Doo Hoi Kem, de Hong Kong, com vitória por 3 sets a 1 (11/7, 11/5, 9/11 e 11/8).

[Post Instagram]

Formada há menos de dois anos, a dupla brasileira foi campeã em fevereiro no WTT Singapura Smash e faturou o ouro no Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa no ano passado, em Rock Hill (Estados Unidos).

Calderano vai às quartas no individual

Antes de selar a classificação à final nas duplas mistas, Calderano já havia cravado 3 sets a 0 (11/9, 11/4, 4/11 e 11/6) no duelo de oitavas contra o croata Tomislav Pucar (32º no ranking). Atual número oito do mundo, o brasileiro volta a competir esta noite por uma vaga nas semifinais. O adversário será o sul-coreano Oh Junsung (31º).

Na disputa de simples feminina, Bruna Takahashi (23ª) lutou muito, mas acabou eliminada nas oitavas pela alemã Nina Mittelham (44ª) por sets a 2 (11/7, 8/11, 9/11, 11/4 e 8/11). Nas quartas, a alemã enfrentará a japonesa Hayata Hina (7ª), bronze olímpico nos Jogos de Paris.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 9 horas

Brasil bate favorita Itália e terá Turquia na final da Liga das Nações

Seleção feminina decide título inédito às 8h30 deste domingo (26)
Esportes Há 1 dia

Alison dos Santos fatura 1º ouro nos 400m no Troféu Brasil com recorde

Piu volta a competir neste sábado (25) nos revezamento 4 x 400m
Esportes Há 1 dia

Quartas da Copa do Brasil Feminina terá clássico carioca Fla x Flu

Duelos de ida e volta ocorrerão nas semanas de 5 e 19 de agosto
Esportes Há 2 dias

TV Brasil transmite 1ª final entre Sampaio Basquete e Unimed Campinas

Jogo da Liga de Basquete Feminino será neste sábado, às 10h45

 (Foto: Divulgação / CER Miraguai)
História Esportiva Há 2 dias

CER Miraguai celebra 75 anos de tradição, conquistas e dedicação ao esporte

Clube fundado em 1951 comemora trajetória marcada pela formação de atletas, fortalecimento da comunidade e paixão que atravessa gerações.

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 21°
17° Sensação
1.16 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h19 Nascer do sol
18h02 Pôr do sol
Domingo
22° 15°
Segunda
27° 15°
Terça
27° 17°
Quarta
23° 17°
Quinta
21° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 3 horas

Fachin repudia fala de Milei contra Moraes e reafirma autonomia do STF
Direitos Humanos Há 3 horas

Homenagem a Luana Barbosa marca a 11ª Marcha das Mulheres Negras em SP
Política Há 4 horas

PL oficializa candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência
Esportes Há 4 horas

Dupla "Calderashi" avança à final do WTT Star Contender em São Paulo
Política Há 4 horas

PL lança candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,23%
Euro
R$ 5,78 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 346,345,44 +0,43%
Ibovespa
174,041,95 pts -1.52%
Mega-Sena
Concurso 3035 (23/07/26)
05
07
17
51
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7074 (24/07/26)
17
28
29
41
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3744 (24/07/26)
01
02
03
05
07
10
14
16
17
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2954 (24/07/26)
00
07
10
12
16
21
37
39
47
48
62
66
74
81
84
85
87
90
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2987 (24/07/26)
11
16
34
36
41
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias