12 mil maços de cigarros contrabandeados são apreendidos em Três Passos

Uma operação conjunta na tarde do domingo (06/06), que reuniu os efetivos do Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto e da Polícia Civil de Três Passos, culminou na apreensão de 12 mil maços de cigarros contrabandeados.

Os produtos eram transportados em um VW Polo que foi abordado quando trafegava na RSC 472 em Três Passos. Um homem e uma mulher acabaram presos em flagrante devido ao crime de contrabando. Os dois foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Três Passos.

De acordo com as informações divulgadas, o indivíduo, de 31 anos de idade, que conduzia o automóvel, possui ficha criminal por tráfico de drogas, roubo e estelionato.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.