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Educação e fiscalização combinadas trazem melhores resultados em sanidade agropecuária

O papel da educação sanitária nas ações de defesa agropecuária e na promoção da Saúde Única será tema de webinar promovido pela CidascNas atividade...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
28/05/2026 às 15h33
Educação e fiscalização combinadas trazem melhores resultados em sanidade agropecuária
Foto: Reprodução/Secom SC

O papel da educação sanitária nas ações de defesa agropecuária e na promoção da Saúde Única será tema de webinar promovido pela Cidasc

Nas atividades rotineiras da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), fiscalização e educação andam juntas. A empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), é executora de diversos programas sanitários voltados ao setor agropecuário e tem o dever de fiscalizar. Porém tem investido cada vez mais na orientação aos produtores rurais, agroindústrias e cooperativas para colher bons resultados em sanidade agropecuária. 

“A educação reduz a dependência de ações coercitivas e fortalece a prevenção, que é mais eficiente do que a repressão, tanto do ponto de vista sanitário quanto do econômico”, diz o gestor do Departamento Estadual de Educação Sanitária (Desan) da Cidasc, Diego Medeiros Gindri. Ele será o palestrante do próximo webinar da Cidasc, cujo tema é O papel da educação sanitária na sanidade animal e vegetal. 

A transmissão, aberta ao público, será na sexta-feira, 29 de maio, às 14h, no canal da Cidasc no Youtube. Os interessados já podem ativar o lembrete na plataforma. O webinar faz parte da programação do 4º Mês da Sanidade Animal e Vegetal, celebração criada a partir de lei estadual visando conscientizar a população sobre a importância da defesa agropecuária e seu papel na saúde, inclusive humana.

O slogan desta edição é Cidasc: o alimento seguro passa por aqui. Dentro do tema saúde única, as ações realizadas ao longo do mês de maio foram pensadas para evidenciar o reflexo que o trabalho da defesa agropecuária tem na produção de alimentos seguros ao consumo humano.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Para saber mais

Dentro da programação do 4º Mês da Sanidade Animal e Vegetal, a apresentação dos resultados de dois projetos voltados à educação sanitária ganharam destaque. O mais antigo é o Sanitarista Junior , que desde 2015 aborda temas relacionados à defesa agropecuária em sala de aula. Desde sua criação, mais de vinte mil estudantes do ensino fundamental participaram das atividades e receberam o diploma de sanitaristas juniores ao fim do ano letivo. 

Outro projeto destacado é o Vet Consciente , conduzido em parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV/SC). O objetivo é contribuir com a formação dos futuros profissionais, capacitando-os para atuarem em sinergia com a defesa agropecuária. Mais de trezentos estudantes de Medicina Veterinária foram beneficiados pelo projeto em seu primeiro ano de atividades. 

Mais informações à imprensa:
Denise De Rocchi
Assessoria de Comunicação – Cidasc
Fone: (48) 3665 7000
[email protected]
www.cidasc.sc.gov.br
www.facebook.com/cidasc.ascom
https://www.instagram.com/cidascoficial/
Ouvidoria: 0800 644 8500

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