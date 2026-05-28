Educação e fiscalização combinadas trazem melhores resultados em sanidade agropecuária

O papel da educação sanitária nas ações de defesa agropecuária e na promoção da Saúde Única será tema de webinar promovido pela Cidasc

Nas atividades rotineiras da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), fiscalização e educação andam juntas. A empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), é executora de diversos programas sanitários voltados ao setor agropecuário e tem o dever de fiscalizar. Porém tem investido cada vez mais na orientação aos produtores rurais, agroindústrias e cooperativas para colher bons resultados em sanidade agropecuária.

“A educação reduz a dependência de ações coercitivas e fortalece a prevenção, que é mais eficiente do que a repressão, tanto do ponto de vista sanitário quanto do econômico”, diz o gestor do Departamento Estadual de Educação Sanitária (Desan) da Cidasc, Diego Medeiros Gindri. Ele será o palestrante do próximo webinar da Cidasc, cujo tema é O papel da educação sanitária na sanidade animal e vegetal.

A transmissão, aberta ao público, será na sexta-feira, 29 de maio, às 14h, no canal da Cidasc no Youtube. Os interessados já podem ativar o lembrete na plataforma. O webinar faz parte da programação do 4º Mês da Sanidade Animal e Vegetal, celebração criada a partir de lei estadual visando conscientizar a população sobre a importância da defesa agropecuária e seu papel na saúde, inclusive humana.

O slogan desta edição é Cidasc: o alimento seguro passa por aqui. Dentro do tema saúde única, as ações realizadas ao longo do mês de maio foram pensadas para evidenciar o reflexo que o trabalho da defesa agropecuária tem na produção de alimentos seguros ao consumo humano.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para saber mais

Dentro da programação do 4º Mês da Sanidade Animal e Vegetal, a apresentação dos resultados de dois projetos voltados à educação sanitária ganharam destaque. O mais antigo é o Sanitarista Junior , que desde 2015 aborda temas relacionados à defesa agropecuária em sala de aula. Desde sua criação, mais de vinte mil estudantes do ensino fundamental participaram das atividades e receberam o diploma de sanitaristas juniores ao fim do ano letivo.

Outro projeto destacado é o Vet Consciente , conduzido em parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV/SC). O objetivo é contribuir com a formação dos futuros profissionais, capacitando-os para atuarem em sinergia com a defesa agropecuária. Mais de trezentos estudantes de Medicina Veterinária foram beneficiados pelo projeto em seu primeiro ano de atividades.

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Denise De Rocchi

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