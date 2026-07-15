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Cresol Tenente Portela antecipa recursos do Plano Safra 2026/2027 e reforça apoio aos produtores

Entrega simbólica dos valores reuniu associados em café promovido pela cooperativa e destacou a importância do crédito para o planejamento da próxima safra.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
15/07/2026 às 10h29
Cresol Tenente Portela antecipa recursos do Plano Safra 2026/2027 e reforça apoio aos produtores
(Fotos: Jornal Província)

A Cresol Tenente Portela promoveu, na manhã desta quarta-feira (15), às 9h, um café com os associados para marcar a entrega simbólica dos valores referentes à antecipação do Plano Safra 2026/2027. A iniciativa demonstra o compromisso da cooperativa com o fortalecimento do agronegócio regional, permitindo que os produtores tenham acesso antecipado aos recursos necessários para organizar a próxima safra com mais segurança e previsibilidade.

O encontro também foi um momento de aproximação entre a cooperativa e os agricultores, reforçando o relacionamento construído ao longo dos anos e evidenciando a importância do cooperativismo no desenvolvimento do setor rural.

Durante o evento, foi destacado que o crédito rural representa uma ferramenta essencial para o crescimento das propriedades, possibilitando investimentos no custeio da produção, na aquisição de máquinas e equipamentos, além da ampliação das atividades agrícolas.

Com a antecipação dos recursos do Plano Safra 2026/2027, a expectativa é de que os produtores possam iniciar o planejamento das próximas lavouras em melhores condições financeiras, com maior tranquilidade para definir investimentos e estratégias de produção. A medida também deve contribuir para movimentar a economia regional, impulsionando diferentes segmentos ligados ao agronegócio e fortalecendo o desenvolvimento local.

 

 

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