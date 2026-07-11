Emater-Ascar orienta produtores para acessar recursos do Plano Safra

Os agricultores familiares gaúchos terão mais recursos à disposição no ciclo 2026/2027. O novo Plano Safra da Agricultura Familiar prevê aumento de quase 2% no volume de crédito destinado ao setor, com destaque para financiamentos de custeio, investimentos, armazenagem e comercialização.

Com a nova safra se aproximando e a previsão de influência do fenômeno El Niño, a Emater-Ascar já está mobilizada para orientar os produtores na elaboração de projetos de crédito e no planejamento das atividades nas propriedades. Os escritórios municipais da instituição em todo o Estado estão preparados para auxiliar na escolha das culturas mais adequadas e indicar as melhores estratégias de produção diante das condições climáticas esperadas.

Entre as novidades do Plano Safra da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), cuja modalidade de microcrédito (PRONAF B) amplia o limite potencial de financiamento para até R$ 74 mil por família – mantendo a taxa de juros de apenas 0,5% ao ano. O plano também traz novos limites de crédito para jovens, mulheres rurais e habitação rural. O PRONAF B Microcrédito, por exemplo, pode disponibilizar até R$ 10 mil por beneficiário.

Segundo o coordenador estadual do Crédito Rural da Emater-Ascar, Célio Colle, a ampliação dos recursos representa uma oportunidade para que mais famílias rurais invistam na produção e fortaleçam sua atividade.

Mais recursos para o PRONAF Mulher

Outro ponto que chama atenção é a redução das taxas de juros em várias linhas do PRONAF. Os financiamentos para produção de alimentos básicos terão juros de 2% ao ano. Projetos voltados à agroecologia, produção orgânica e sociobiodiversidade contarão com taxa de 1% ao ano.

O PRONAF Mulher, com renda até R$ 150 mil, possibilitará a aquisição de máquinas de pequeno porte, com juros de 1,5% e, para os demais investimentos, juros de 2%.

O Plano Safra também amplia os recursos destinados ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO), que protege produtores contra perdas provocadas por eventos climáticos, pragas e doenças. A medida é considerada estratégica para um Estado que vem enfrentando nos últimos anos eventos extremos frequentes.

Além do crédito, o Governo Federal anunciou aumento de 67,9% nos recursos destinados à Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) em nível nacional, reforçando o apoio aos agricultores na adoção de tecnologias, na gestão das propriedades e na qualificação da produção. Especialmente o público assistido pela Emater-Ascar, formado por pequenos e médios produtores familiares, é orientado pelos extensionistas sobre informações técnicas, fundamentais para acessar o crédito, como documentação necessária, além da execução e o acompanhamento dos projetos.

A expectativa é ampliar ainda mais o alcance desse suporte técnico, consolidando a atuação da instituição como parceira estratégica dos produtores familiares na promoção do desenvolvimento rural e no fortalecimento da agricultura gaúcha.

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