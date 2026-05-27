Agricultores de Curitibanos descobrem oportunidades no turismo rural

Foto: Uvas Fontana Maciel/Divulgação

Transformar propriedades rurais em empreendimentos turísticos é um caminho que ajuda a alavancar a renda na agricultura familiar, agregando valor a produtos e serviços, e ainda fortalece a economia dos municípios. Na região de Curitibanos, a Epagri está trabalhando para que mais famílias sigam por esse caminho. “Nosso objetivo, neste momento, é motivar as famílias rurais para que elas vejam o potencial de trabalhar com turismo em suas propriedades e ter aumento de renda”, explica Juliana Golin Krammes, extensionista da Epagri no município.

Neste mês, a Epagri de Curitibanos realizou no município a palestra “Turismo rural: transformando produtos e serviços em experiências turísticas e renda”. O evento, organizado em parceria com a Associação de Municípios da Região do Contestado (AMURC) e a Prefeitura, atraiu 54 pessoas, entre produtores rurais, famílias que trabalham com turismo rural ou possuem agroindústrias, técnicos e proprietários de restaurantes.

Potencial para crescer

No encontro, a extensionista Juliana contextualizou a situação do turismo rural e apresentou os empreendimentos do município. “Curitibanos já tem trabalhos com turismo rural, como pesque-e-pague, colha-e-pague de uva, propriedades que recebem turistas, com restaurante, locais para eventos, venda de embutidos, conservas, panificados, entre outros. O potencial é enorme, mas com muito trabalho ainda para se desenvolver”, analisa.

Foto: Reprodução/Secom SC

A palestra principal foi ministrada pela engenheira-agrônoma e turismóloga da Epagri de Rio do Sul, Katiucia Micheli Visentainer. A palestrante relatou sua experiência com turismo rural na região do Alto Vale do Itajaí, destacou o potencial que o setor apresenta na região de Curitibanos, e explicou os passos para que os municípios façam seu planejamento e os cadastros necessários junto ao Ministério do Turismo.

A proprietária do empreendimento Casa França de Curitibanos, Karine Duarte França, fez um relato da sua trajetória e falou sobre os planos para desenvolver roteiros turísticos na região. O evento encerrou com a apresentação da extensionista Juliana, que falou sobre o Curso de Turismo Rural oferecido pela Epagri no Centro de Treinamento de São Joaquim. O grupo formou uma turma de 14 pessoas que irá participar da capacitação no segundo semestre.

Mais informações: [email protected] – (49) 3412 3076

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