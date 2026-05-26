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Epagri capacita profissionais no controle e manejo de plantas daninhas

Foto: Divulgação / EpagriA Epagri inicia nesta quarta-feira, 27 de maio, em Campos Novos, o primeiro Curso de Boas Práticas em Herbologia. A capaci...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/05/2026 às 21h05
Epagri capacita profissionais no controle e manejo de plantas daninhas
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação / Epagri

A Epagri inicia nesta quarta-feira, 27 de maio, em Campos Novos, o primeiro Curso de Boas Práticas em Herbologia. A capacitação, liderada pelo extensionista rural Eduardo Briese Neujahr e pelo pesquisador Joanei Cechin, em conjunto com o Programa Grãos, é direcionada a extensionistas rurais da Epagri e profissionais que atuam nos Cedups Agrotécnicos e em cooperativas de Santa Catarina. O curso, que inicia com aulas on-line, objetiva atualizar conhecimentos e qualificar técnicos para identificar e manejar  plantas daninhas  de forma eficiente, sustentável e economicamente viável. 

O curso é fruto de um trabalho conjunto entre a pesquisa e a extensão rural, que identificou no setor produtivo a demanda por aperfeiçoamento nesta área. O pesquisador da  Estação Experimental de Campos Novos , Joanei Cechin, relata que, frequentemente, os quatro pesquisadores da Epagri, que atuam na área de Herbologia, são convidados a dar palestras sobre plantas daninhas e manejo da resistência. Nessas ocasiões, surgem inconsistências nas informações, além de dúvidas recorrentes sobre identificação das espécies e uso de herbicidas diante dos desafios da resistência. 

Marcus Vinícius Fipke, pesquisador que atua em Chapecó, destaca que a chegada da soja transgênica, no começo dos anos 2000, representou uma grande mudança no mercado de produtos agrícolas devido à sua resistência ao glifosato, que até então era um herbicida eficiente. “Com isso, observamos uma série de resistências das plantas daninhas aos herbicidas, e isso culminou em um aumento significativo nos casos de resistência entre 2010 e 2020 no Brasil. Este cenário trouxe novos desafios, entre eles, a necessidade de capacitar os profissionais que acompanham o dia a dia das lavouras”, declara.

Para o extensionista rural da Epagri em Campos Novos, Eduardo Briese Neujahr, o curso será uma importante ferramenta para qualificar ainda mais os profissionais que atuam diretamente com os produtores rurais. Ele destaca ainda a possibilidade de elaborar programas de manejo de plantas daninhas mais eficientes, com informações técnicas mais assertivas.

Estrutura e participação 

A capacitação possui 12 módulos, com 10 encontros à distância e dois presenciais, em Campos Novos. Os instrutores serão os quatro pesquisadores da área de Herbologia da Epagri, Ana Ligia Giraldeli (Itajaí), Taísa Dal Magro (Ituporanga), Marcus Fipke (Chapecó), além de Joanei Cechin (Campos Novos), que coordena o curso.

Os pesquisadores desenvolvem projetos voltados para o controle, o manejo e o diagnóstico de resistência dessas plantas aos herbicidas. “Atuamos em regiões estratégicas do Estado, com diferentes tipos de clima e de sistemas produtivos e, diante dos novos desafios, lançamos este ano um projeto integrado para criar um monitoramento de plantas daninhas em Santa Catarina. O objetivo é disponibilizar informações abrangentes sobre a incidência e os casos de resistência identificados”, afirma Fipke.

O coordenador, Joanei Cechin, conta que o curso contempla diversos aspectos da Herbologia, como o controle e a ação mais eficaz contra cada espécie. “Focamos na identificação, nos sistemas de produção, nas tecnologias de aplicação e nas discussões mais recentes sobre mecanismos de ação herbicida. Também abordaremos outro aspecto essencial, que é a dinâmica dos herbicidas no meio ambiente. Nosso foco será avaliar estratégias que permitam reduzir seus impactos ambientais”.

No último encontro, que acontece em setembro, será aprofundada a análise da sintomatologia dos herbicidas, isto é, o conjunto de sinais e sintomas visíveis na planta após a aplicação do produto. “Realizaremos uma dinâmica para aprofundar esses conhecimentos e, além disso, contaremos com a participação do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Michael Mazurana, que abordará tecnologias de aplicação e sua importância para os sistemas de produção”, diz. 

O curso ofertou 50 vagas, 30 destinadas a extensionistas rurais que atuam em todas as regiões do Estado, dez para os cinco Cedups Agrotécnicos geridos pela Epagri e dez para profissionais vinculados às cooperativas. Confirmaram presença nesta formação Copercampos, Coocam, Coperacel, Cooperalfa, Copermap, Coperboa e Coolacer.

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99161-6596

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