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Terceira fase do Programa Irriga+RS recebe 217 projetos em pouco mais de dois meses

A terceira fase do Programa Irriga+RS, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), já contabiliza 217 manifes...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/05/2026 às 12h23 Atualizada em 26/05/2026 às 14h59
Terceira fase do Programa Irriga+RS recebe 217 projetos em pouco mais de dois meses
Irrigação é considerada uma das principais estratégias para garantir mais estabilidade na produção agropecuária -Foto: Divulgação/Emater RS-Ascar

A terceira fase do Programa Irriga+RS, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), já contabiliza 217 manifestações de interesse. A manifestação é o primeiro documento necessário para adesão ao edital da iniciativa, que foi lançado em 11 de março e segue aberto até 30 de outubro para o recebimento de projetos de irrigação.

Das 217 manifestações registradas até segunda-feira (25/5), 135 já foram transformadas em projetos completos e estão em avaliação pelas equipes técnicas e administrativas da secretaria. Após a assinatura do documento inicial pelo produtor rural e pelo responsável técnico do projeto, os proponentes devem apresentar a documentação administrativa e técnica por meio da plataforma Irriga+RS , onde é realizada a análise pela Seapi.

A atual fase do programa prevê subvenção equivalente a 20% do valor do projeto, limitada a R$ 150 mil por produtor rural. O envio dos projetos deve ser feito nesta página , que também apresenta mais informações.

A iniciativa busca ampliar a eficiência no uso da água, aumentar a produtividade agrícola e reduzir os impactos de eventos climáticos extremos, como as estiagens recorrentes no Estado. A irrigação é considerada uma das principais estratégias para garantir mais estabilidade na produção agropecuária gaúcha.

O subsecretário de Irrigação da Seapi, Márcio Amaral, destaca que o programa incentiva os produtores rurais a investirem em sistemas de irrigação. “A meta é mitigar os efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul, ampliar a reserva de água, aumentar a área irrigada e elevar a produtividade das culturas, aproximando o Estado da autossuficiência de grãos, especialmente do milho”, explica.

Resultados das fases 1 e 2

Na fase 1, a subvenção era de até R$ 15 mil por produtor rural; na fase 2, de até R$ 100 mil. Juntas, as duas etapas somam 1.297 projetos aprovados pela Seapi, com potencial de subvenção de aproximadamente R$ 61 milhões.

Os projetos representam a expansão de cerca de 25 mil hectares irrigados, além de investimentos privados estimados em R$ 450,7 milhões.

Texto: Elstor Hanzen/Ascom Seapi
Edição: Secom

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