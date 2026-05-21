Sexta, 22 de Maio de 2026
6°C 12°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Farsul defende prazo mínimo de 15 anos para pagamento de dívidas do campo

Segundo a entidade, o endividamento dos agricultores gaúchos chega a R$ 171 bilhões

Por: Andre Eberhardt Fonte: Correio do Povo
21/05/2026 às 18h38
Farsul defende prazo mínimo de 15 anos para pagamento de dívidas do campo
(Foto: Elise Souza / Emater/RS - Ascar / Divulgação / CP)

A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) divulgou, nesta quinta-feira (21), uma carta com um conjunto de 12 pontos defendidos para a securitização da dívida rural, que em discussão no Senado, com o PL 5.122. Segundo a entidade, o estoque de dívidas estressadas no campo gaúcho atinge R$ 171 bilhões e pode dobrar em 12 meses.
Entre as exigências da Farsul, estão um teto de juros equivalente à taxa neutra do Banco Central (atualmente 8,5% ao ano), prazo mínimo de 15 anos para o pagamento e carência real antes da primeira parcela. Para a entidade, juros de dois dígitos inviabilizam a securitização sustentável, e prazos menores geram parcelas que comprometem o fluxo de caixa do produtor.
A Farsul defende ainda que a medida alcance dívidas fora do sistema financeiro, contraídas junto a cooperativas de grãos, revendas de insumos e cerealistas, e que inclua as chamadas operações "mata-mata", em que produtores tomaram novo crédito para quitar dívidas anteriores. A data de corte para enquadramento, segundo a federação, deve ser fixada em, no mínimo, 30 de abril de 2026, alcançando inclusive as renegociações da MP 1.314, que somam mais de R$ 39 bilhões em recursos livres.

Crise climática

Sobre o financiamento da medida, a Farsul afirma não ter preferência por uma fonte específica, mas exige que ela tenha caráter estrutural. O Fundo Social do Pré-Sal é apontado como adequado para esse fim. "Anúncios superlativos com recursos que não se materializam não são política pública - são gestão de expectativas", registra o documento.
O endividamento atual, segundo o texto, decorre de "crises climáticas sem precedentes" que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos anos, com sucessivos episódios de estiagem e enchentes. A entidade afirma seguir "aberta ao diálogo e à negociação".

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Agricultura Há 16 horas

Produtores rurais registram 29,86% dos animais criados no Rio Grande do Sul na Declaração Anual de Rebanho

Os produtores rurais declararam 29,86% dos animais criados no Rio Grande do Sul, por meio da Declaração Anual de Rebanho e pela atualização cadastr...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Produção de açaí juçara no sistema agroflorestal se torna alternativa de renda para agricultor de Itajaí

Foto: DivulgaçãoNão passava pela cabeça de Orival Chaves que um passeio no parque Beto Carrero, nos anos 1990, poderia se tornar, literalmente, a s...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Santa Catarina conquista 11ª Indicação Geográfica com o reconhecimento do Frescal de São Joaquim

Foto: Divulgação/FrigozanSanta Catarina passa a contar com 11 Indicações Geográficas (IG). O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) re...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 dias

Epagri divulga último boletim do Programa Monitora Milho SC e traz recomendações para a entressafra

Foto: Divulgação / EpagriNesta segunda-feira, 18, o programa Monitora Milho SC divulgou o último informe referente à safra 2025/26. Durante 40 sema...

 Campeões da feira, de todas as raças, desfilaram no domingo (17) -Foto: Emerson Foguinho/Farsul
Agricultura Há 4 dias

Fenasul Expoleite encerra com 200 mil visitantes e desfile dos campeões

Com público visitante estimado em 200 mil pessoas nos cinco dias de atividades, a 19ª Fenasul e 46ª Expoleite foram encerradas com o desfile dos an...

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 12°
Sensação
1.35 km/h Vento
85% Umidade
2% (0mm) Chance chuva
07h12 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
22°
Segunda
18° 13°
Terça
21° 14°
Quarta
22° 10°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Municípios inadimplentes poderão receber recursos federais
Economia Há 3 horas

Consumo de café sobe 2,44% no primeiro quadrimestre deste ano
Justiça Há 3 horas

Supremo valida lei que viabiliza construção da Ferrogrão
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova aumento de pena para agressões no rosto e partes íntimas de mulheres
Senado Federal Há 4 horas

Lei Bárbara Penna, sancionada, amplia proteção a vítimas de violência doméstica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 -0,07%
Euro
R$ 5,81 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 410,456,17 -0,41%
Ibovespa
177,649,86 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 3009 (16/05/26)
04
06
08
18
21
30
Ver detalhes
Quina
Concurso 7031 (21/05/26)
03
12
40
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3691 (21/05/26)
02
03
05
08
09
10
13
14
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2926 (20/05/26)
01
02
09
11
19
27
35
43
50
61
64
65
69
72
74
75
82
89
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2959 (20/05/26)
02
14
15
16
27
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias