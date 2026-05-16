Gabriel Souza faz vistoria técnica em obras de reconstrução da ERS-348, em Agudo, na região Central do Estado

O governador do Estado em exercício Gabriel Souza realizou, nesta sexta-feira (15/5), vistoria técnica às obras de reconstrução da ERS-348, entre os municípios de Agudo e Dona Francisca, na região Central do Estado. As obras compreendem os 13 quilômetros mais impactados pelas enchentes de 2024 e integram o conjunto de ações estruturantes do Plano Rio Grande. O investimento nesta etapa soma R$ 169,76 milhões, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), chegando a R$ 229,45 milhões ao considerar outros trechos e reparos complementares na mesma rodovia.

As intervenções estão sendo executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Dois viadutos de várzea estão sendo construídos nos km 52 e 53, um com 500 metros e outro com 400 metros de extensão.

O governador em exercício Gabriel Souza destacou que a reconstrução da ERS-348 está sendo conduzida com foco em resiliência climática e segurança para a população da região Central. “Essa é praticamente uma rodovia nova. Não tem mais relação com a estrutura que existia antes das enchentes. Estamos executando uma obra robusta, com soluções de engenharia pensadas para oferecer mais resiliência climática à região, incluindo quase um quilômetro de viadutos para permitir a passagem da água em futuros eventos extremos", disse Gabriel. "É assim que o Rio Grande do Sul precisa ser reconstruído, não apenas refazendo o que havia antes, mas preparando o Estado para uma nova realidade climática, com mais segurança para as pessoas, para a mobilidade e para o desenvolvimento regional”, complementou.

Gabriel: "Estamos executando uma obra robusta, com soluções de engenharia pensadas para oferecer mais resiliência à região" -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Maior segurança

Para a estrutura de 500 metros, já foram realizados os serviços de cravação de perfis metálicos, além da conclusão dos blocos de fundação e das vigas de ligação dos pórticos. Na estrutura de 400 metros, foram concluídos os blocos de fundação e as vigas de ligação dos pórticos, e estão em execução os pilares dos pórticos, as vigas travessas e a fabricação de pré-lajes.

Pensando em novos cenários climáticos, a rodovia será elevada até 4,5 metros em alguns pontos para atender à necessidade hidrológica, garantindo mais segurança no enfrentamento de eventos climáticos extremos. Na sequência, será dada continuidade, entre outros serviços, às fundações, avanços da terraplenagem e drenagem, implantação da pavimentação e sinalização definitiva.

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, chama a atenção para a importância do avanço da obra neste trecho da rodovia. “É uma obra de extrema importância por estar em uma das vias mais atingidas pelas enchentes de 2024. A região espera ansiosa por estas melhorias que serão intervenções complexas, no entanto, mais resilientes e adequadas para futuras intempéries climáticas”, ressaltou Magalhães.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explicou que para a obra da ERS-348 foram realizados estudos aprofundados que garantirão medidas eficientes para gerenciar os desafios hídricos locais. “Os trabalhos seguem em bom ritmo, para devolver à comunidade e à região a plena trafegabilidade com segurança”, disse Faustino.

O governador em exercício cumprimentou os trabalhadores que estão atuando nas obras da rodovia -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Obras de rodovia e pontes estão em andamento

Também na ERS-348, está em andamento a recuperação da rodovia entre São João do Polêsine e Dona Francisca, onde são reconstruídos dez quilômetros com investimento de R$ 33,2 milhões. A obra teve início em outubro de 2025 e deve ser concluída este ano. Em setembro, foram iniciadas as obras de duas pontes na ERS-348, uma sobre o Arroio Guarda Mor e outra sobre o Rio Soturno, com investimento de R$ 26,5 milhões. As duas estruturas, que foram levadas pelas enchentes de 2024, também devem ser concluídas em 2026.

A nova ponte sobre o Arroio Guarda Mor, no trecho entre Ivorá e o acesso a Faxinal do Soturno, terá 120 metros de extensão, 12 metros de largura e mão dupla. Será 3,42 metros mais alta do que a anterior, aumentando sua segurança e resiliência. O investimento totalizará R$ 11,8 milhões. Já a ponte sobre o Rio Soturno, no município de Faxinal do Soturno, contará com 160 metros de extensão, também com 12 metros de largura e mão dupla. A estrutura será 2,38 metros mais alta que a anterior, com investimento de R$ 14,7 milhões.

A rodovia será elevada até 4,5 metros em alguns pontos para garantir mais segurança em caso de eventos climáticos extremos -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG